Kathleen Kennedy: possibile licenziamento da Lucasfilm dopo Indiana Jones 5

Circolano voci in merito al possibile licenziamento della presidente della Lucasfilm.

La presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy potrebbe essere licenziata dopo il flop di Indiana Jones 5.

In seguito all’inaspettato flop da parte di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, ultimo capitolo della celebre saga con protagonista Harrison Ford, si sono fatte sempre più largo le voci in merito ad possibile licenziamento della presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy.

Le voci sul licenziamento di Kathleen Kennedy

Secondo alcuni, Kathleen Kennedy sarebbe già stata rimossa dal proprio incarico. Non è la prima volta che la presidente di Lucasfilm si trova in una tale posizione: la cofondatrice e comproprietaria insieme al marito Frank Marshall della casa di produzione Kennedy/Marshall Company si era infatti trovata al centro di critiche e polemiche anche in seguito alla trilogia di Star Wars.

L’argomento relativo al licenziamento della Kennedy da parte di Lucasfilm è praticamente diventato di tendenza nel corso delle ultime ore. Ciò in seguito alla pubblicazione da parte dell’utente Twitter sempre informatissimo sugli sviluppi in casa Disney @ThwipT_. Quest’ultimo avrebbe catturato una dichiarazione che parlava di una Kathleen Kennedy allontanata dalla Lucasfilm, come esplicitato nel post che segue:

Ad alimentare ulteriormente tali voci è stato anche lo sceneggiatore Kamran Pasha, che come confermato in prima persona nel corso di un’intervista pubblicata su YouTube avrebbe ricevuto da sue fonti interne alla Disney particolari indiscrezioni riguardanti Kathleen Kennedy.

La storia di Kathleen Kennedy con la Lucasfilm

Nonostante il circolare sempre più insistente di queste voci, Kathleen Kennedy sarebbe per il momento ancora al comando di Lucasfilm. Kennedy è presidente dell’azienda dal 2012, ed è stata scelta per il prestigioso ruolo direttamente dal creatore di Star Wars George Lucas dopo la vendita della stessa Lucasfilm a Walt Disney Company.

Sotto la supervisione di Kennedy hanno dunque visto la luce diversi film dell’universo di Star Wars, come ad esempio Rogue One: A Star Wars Story e Solo: A Star Wars Story. L’accoglienza dei fan per tanti degli ultimi prodotti legati al celebre franchise, tra cui soprattutto l’ultima trilogia cinematografica, non hanno mai convinto pienamente i fan.

Un’accoglienza tutt’altro che entusiasta che ha purtroppo accompagnato fin dall’inizio anche l’ultimo film di Indiana Jones. Il film diretto dal regista James Mangold ha incassato al botteghino circa 150 milioni di dollari dopo il primo fine settimana dall’uscita in sala: un risultato non proprio positivo, considerando il budget di produzione della pellicola di circa 300 milioni di dollari.