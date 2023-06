Star Wars: il potere segreto di Rey è la chiave per ricostruire l’Ordine dei Jedi

I dettagli in merito ai futuri film di Star Wars.

I prossimi film di Star Wars potrebbero far luce sui poteri segreti del personaggio di Rey. A più di tre anni dalla conclusione della terza trilogia di Star Wars con Star Wars Episodio IX – L’ascesa di Skywalker, si inizia a guardare ai possibili sviluppi per i prossimi film dell’incredibile universo di Guerre Stellari.

Le nuove pellicole sono state infatti tra gli argomenti principali del recente Star Wars Celebration 2023, in occasione del quale si è parlato in particolare del personaggio di Rey.

Il potere segreto di Rey al centro dei prossimi Star Wars

Nel corso dello Star Wars Celebration, il CEO di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha voluto svelare importanti dettagli in merito ai prossimi film del franchise. In lavorazione ci sono già tre nuovissimi film, ognuno dei quali incentrato su una fase diversa dell’evoluzione dell’Ordine Jedi.

In particolare, enorme spazio verrà dedicato ovviamente al personaggio di Rey e ai suoi speciali poteri, che giocheranno un ruolo di primo piano nella formazione dell’Ordine Jedi. Nello specifico, un potere chiave sarebbe quello della psicometria, una sorta di branca della Forza che conferisce la capacità di venire a conoscenza della storia di un particolare oggetto e del suo significato nascosto per una certa persona oltre che di rintracciare chiunque si trovi ad una certa distanza da esso.

Tale potere ha già fatto in realtà la sua comparsa in Star Wars: Il risveglio della forza, con Rey che lo utilizza inavvertitamente quando tocca la spada laser dell’ormai defunto Anakin Skywalker su Takodana. Rey ha poi usato nuovamente questo suo potere con il pugnale Sith di Ochi in Star Wars – L’ascesa di Skywalker, avendo in questo modo la terribile visione dell’assassino che uccide con tale arma i suoi genitori.

I possibili sviluppi per il prossimo film

Per quanto riguarda il nuovo film di Star Wars sull’Ordine Jedi non si sa purtroppo ancora molto. Nonostante titolo e data di uscita non siano ancora stati resi noti, la pellicola potrebbe arrivare nei cinema entro il dicembre del 2025. Di sicuro, questo nuovo capitolo sarà incentrato per l’appunto sul desiderio da parte di Rey di ricostituire l’Ordine dei Jedi.

Per far ciò, di fondamentale importanza potrà risultare proprio il potere della psicometria, necessario alla nostra protagonista per poter capire e studiare nella maniera più approfondita possibile la storia dei testi sacri Jedi. Usando le sue abilità per conoscere il passato dell’Ordine, Rey può inoltre venire a conoscenza di tutti gli errori commessi in passato dagli Jedi in modo così da non ripeterli.

Per saperne di più non resta dunque che pazientare ancora un po’.