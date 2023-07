Robert Englund: l’attore non tornerà a interpretare Freddy Krueger

L’attore non tornerà nel ruolo all’interno della saga di Nightmare.

Robert Englund non vestirà mai più i panni di Freddy Krueger nella saga horror Nightmare on Elm Street. Tra le saghe cinematografiche horror più importanti e famose di tutti i tempi è impossibile non includere quella di Nightmare on Elm Street.

Una serie di film rimasti nell’immaginario collettivo non semplicemente per il terribile personaggio di Freddy Krueger ma anche per la straordinaria interpretazione di quest’ultimo da parte di Robert Englund.

Robert Englund non ritornerà in Nightmare come Freddy Krueger

Proprio il regista e attore statunitense classe 1947 ha però voluto far sapere di non voler fare ritorno nei panni del famigerato serial killer nella saga horror di Nightmare. Englund ha vestito i panni del protagonista nella serie cinematografica horror in ben sette film, a partire dal 1984 con lo storico cult diretto da Wes Craven fino ad arrivare al 1994, anno dell’uscita di Nightmare – Nuovo incubo ancora di Craven.

A ciò si aggiungono poi anche lo spin-off di Venerdì 13 intitolato Freddy vs. Jason diretto da Ronny Yu del 2003 e diverse altre comparse in alcune serie tv come ad esempio The Goldbergs.

Dopo Nightmare del 2010 diretto da Samuel Bayer, remake che è stato male accolto da pubblico e critico, i diritti della saga sono ritornati nella mani di Wes Craven. Secondo alcuni, ciò avrebbe potuto rappresentare una sorta di indizio del possibile ritorno nei panni di Freddy da parte di Englund, una possibilità però immediatamente allontanata dal diretto interessato.

Le dichiarazioni di Robert Englund

Nel corso di un’intervista per Insider, Robert Englund ha voluto allontanare definitivamente le voci su un suo possibile ritorno nella saga di Nightmare. Queste alcune delle sue parole:

“Avevo 50 anni e il ruolo in Freddy vs. Jason mi ha tolto molto. Anche in quel film ho dovuto fare molte delle mie acrobazie. Ma in un certo senso sapevo di non poterlo più fare ancora per molto. La mia faccia invecchiava, anche se con tutto quel trucco addosso per il ruolo di Freddy forse questo non aveva tanta importanza. Ma con il passare del tempo ho comunque perso la tipica sagoma del personaggio“.

Poi in merito ad altri film su Freddy Krueger con lui protagonista: “Con molta probabilità avrei potuto interpretare Freddy Krueger almeno per altri due film dal 2005 al 2010, ma adesso non credo di averne più. Al massimo però potrei essere onorato se mi chiamassero per fare un cameo“.