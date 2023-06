Luc Besson assolto dall’accusa di strupro | Ecco come è andata

Il regista francese Luc Besson è stato assolto nell’ultimo grado di giudizio dalle accuse di strupro che risalivano al 2018. Continua a leggere per scoprire tutto sulla vicenda.

Si è concluso finalmente per la Cassazione Francese, il caso del regista Fracese Luc Besson, assolto e scagionato dalle accuse di strupro mosse dall’attrice belga-olandese Sand Von Roy. E’ stata proprio la Corte di Cassazione francese a prendere la decisione di respingere anche il ricordo in appello della presunta vittima, presentato dopo che l’appello in primo grado era stato archiviato nel 2021.

Le accuse risalivano al 2018 ma l’accusato si è sempre proclamato innocente: Besson fu interrogato due volte sulla questione ma per mancanza di prove evidenti, il caso venne archiviato per la prima volta l’anno dopo, nel 2019. Come succede spesso in questi casi, altre otto donne avevano denunciato lo stesso regista di aver subito abusi e molestie sessuali: per questo motivo il giudice consentì a riaprire il caso.

Infatti alla luce delle nuove dichiarazioni, ci fu una seconda indagine secondo la quale però, nel 2021 Besson è stato prosciolto da tutte le accuse.

Dal 2018 al 2023, la storia della vicenda

Cosa è successo però nel 2018? Luc Besson è un regista cinematografico francese famoso per i film successo della fine degli anni ’90, Nikita e Leon.

Le accuse di stupro risalivano al 2018 quando l’attrice Sand Von Roy aveva dichiarato di essere stata violentata dal regista francese nell’hotel Le Bristol a Parigi. I due avevano avuto una storia d’amore molto intensa, durata quasi due anni: infatti i due hanno anche lavorato e collaborato insieme in film come Taxxi 5 e Valerian e la città dei mille pianeti, lui ovviamente dietro la telecamera e lei come attrice.

A dare la notizia dell’archiviazione del caso è stato l’avvocato di Besson, tale Thierry Marembert che in una dichiarazione rilasciata al The Hollywood Reporter ha afermato che la Cassazione si è espressa a favore del regista e tutti i magistrati che hanno lavorato sul caso, hanno assolto Besson da tutte le accuse.

Marembert ha poi aggiunto e concluso dicendo che: “Come avvocato, accolgo con favore quessta procedura esemplare, che ha permesso la manifestazione della verità che è che Luc Besson è innocente”.