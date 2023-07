Miraculous: il trailer del film d’animazione

Il trailer ufficiale del film diretto da Jeremy Zag.

Il trailer ufficiale del nuovo film d’animazione Miraculous. Nel corso di questo mese di luglio, per la precisione a partire dal 28, sarà disponibile sulla piattaforma streaming di Netflix un nuovissimo film d’animazione dal titolo di Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir. Una pellicola diretta dal regista Jeremy Zag e della quale è da poco uscito il primissimo trailer ufficiale.

Il trailer di Miraculous

Da qualche giorno è uscito il primo trailer di Miraculous. Si tratta per chi non lo sapesse di una pellicola che trae ispirazione dalla serie animata Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir, che va in onda dal 2015 e che è giunta ormai alla sua quinta stagione.

Come già detto poco sopra, il film è diretto da Jeremy Zag. Alla sua prima esperienza in assoluta con la direzione di un lungometraggio a parte l’esperienza della codirezione del film del 2019 Melody insieme a Chris Columbus, Zag è un produttore cinematografico e imprenditore francese fondatore e CEO della Zag Entertainment, che include al suo interno compagnie e studi di animazione impegnati e specializzati nell’intrattenimento per famiglie.

Zag è autore anche della sceneggiatura di Miraculous insieme a Bettina Lopez Mendoza. Ecco di seguito il trailer ufficiale di Miraculous, un film che sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 28 luglio.

Il cast e la trama di Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir

Il cast di doppiatori di Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir è composto principalmente da Cristina Vee Valenzuela (Marinette/Ladybug), Bryce Papenbrook (Adrien/Cat Noir), Keith Silverstein (Gabriel Agreste/Hawk Moth), Carrie Keranen (Alya), Zeno Robinson (Nino), Selah Victor (Chloé Bourgeois), Chris Smith (Tom), Anne Yatco (Sabine) e Mela Lee (Tikki).

La trama di Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir, primo lungometraggio in assoluto basato sulla summenzionata serie, si basa sulle vicende della protagonista Marinette, una normalissima adolescente la cui vita a Parigi viene profondamente sconvolta dalla sua trasformazione in Ladybug. Ciò è opera di una sorta di guardiano di alcuni gioielli magici, che trasforma in un essere con superpoteri non solo la ragazza ma anche un altro ragazzo (Chat Noir).

I due protagonisti, impegnati nel combattere uno spietato essere malvagio che punta a seminare scompiglio per l’intera città di Parigi, non potranno permettersi di rivelare a nessuno le loro vere identità, neanche l’uno all’altra. Il film Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir sarà presto visibile oltre che su Netflix anche su Sky Glass, Sky Q e tramite l’app di Now Smart Stick.