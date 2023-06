Gerry Scotti: la verità sul litigio con Fedez

La verità del conduttore televisivo in merito al presunto litigio con Gerry Scotti.

Le dichiarazioni di Gerry Scotti sul presunto litigio avuto con Fedez.

Nell’ultimo periodo si era spesso parlato del presunto litigio che aveva visto coinvolti Gerry Scotti e Fedez. Il tutto era nato dalla trasmissione del rapper italiano Mucchio Selvaggio presso cui lo stesso Scotti era stato ospite. Ora, però, il conduttore televisivo ha voluto fare chiarezza in merito alla questione.

Il presunto litigio tra Gerry Scotti e Fedez

Un po’ di tempo fa, Gerry Scotti era stato ospite a Mucchio Selvaggio, trasmissione condotta da Fedez. Per l’occasione, era stato toccato anche l’argomento relativo a Giorgio Strehler, ex Senatore della Repubblica Italiana, direttore artistico italiano e regista teatrale morto nel 1997.

Fedez aveva però ammesso di non conoscere il personaggio, al che Gerry Scotti avrebbe reagito iniziando a lanciare all’indirizzo del rapper diverse frecciatine. A lamentarsene, nel corso di una recente puntata del podcast, è stato lo stesso cantante, che si è chiesto come mai Scotti ce l’avesse con lui dopo quell’episodio.

Le parole di Gerry Scotti su Fedez

Gerry Scotti aveva sempre evitato di rilasciare dichiarazioni sulla questione. Dopo diverso tempo, il conduttore televisivo ha però finalmente detto la sua a TV Blog smentendo le voci che parlavano di un certo astio tra lui e il marito di Chiara Ferragni:

“Mi sono sentito con Fedez ieri sera e volevo tranquillizzare tutto il mondo in fibrillazione per questo presunto litigio che ho avuto con lui. Non vedo l’ora che lui mi richiami, lo farà tra un concerto e l’altro e io ci andrò. Non c’è stato alcun litigio con lui“.

Come chiarito in prima persona, Gerry Scotti non ha mai minimamente voluto insultare Fedez. Ecco le parole del conduttore in merito alla questione Strehler:

“Nel corso degli anni ho capito che non bisogna mai giudicare le persone dalle lacune che possono avere“.

Dunque, tra Gerry Scotti e Fedez non vi è assolutamente alcun tipo di problema. Le voci su un presunto litigio sono state allontanate e tutto è stato finalmente chiarito, con lo stesso conduttore che si è così proposto per poter essere nuovamente ospite della trasmissione de Il mucchio selvaggio.

Scherzando, Scotti ha poi ammesso anche che interrogherà nuovamente Fedez in merito al personaggio di Strehler, aspettandosi in risposta dal rapper italiano lo stesso tipo di trattamento:

“Lui potrà fare a me una domanda altrettanto bastarda su un personaggio che non conosco io e a quel punto toccherà a me fare la figura dell’ignorante. Il bello di Mucchio Selvaggio è proprio questo“.