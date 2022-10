Francesco Totti e Noemi Bocchi, ora è tutto ufficiale: finalmente lo fanno alla luce del sole

Francesco Totti, le foto del primo weekend con Noemi Bocchi… e il video di Chanel. Insomma il Pupone non può mai starsene tranquillo. Ma-del resto- lui non è solo uno sportivo ma anche un personaggio a tuttotondo molto amato dagli italiani. Ergo, anche la sua vita privata, come tale non riesce mai e poi mai a rimanere…

L’ex calciatore se la spassa con la nuova fiamma, Noemi Bocchi. La figlia Chanel Totti pubblica un video con il padre: “Sesso? Na cifra”, la risposta a riguardo. Ed è subito chiacchiericcio a gogo!

Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme alla luce del sole. Ora i due -a quanto pare- non si nascondono più. No, non li spaventa mostrarsi in uno stadio gremito e neppure durante un weekend di coppia, vissuto e organizzato all’estero con il preciso obiettivo di starsene per un po’ in santa pace. Ma ora i due si sono fatti immortalare dai paparazzi di Chi, il noto settimanale diretto dal carismatico Alfonso Signorini, oggi impegnato alla conduzione della settima e seguitissima edizione del Grande Fratello Vip, che li hanno pizzicati a Monte Carlo tra hotel di lusso, tornei di padel e cene da Flavio Briatore. Anche i figli di Totti hanno preso bene la nuova vita del padre… E Ilary che ne penserà di tutto questo?

La reazione di Chanel

La reazione della figlia di Francesco Totti, le bellissima Chanel davanti alle prime immagini del padre allo stadio con Noemi Bocchi hanno spiazzato. La secondogenita di Ilary Blasi non si è- in realtà- scomposta ha pure assai e ironizzato sulla nuova vita sentimentale del padre al quale è- a dir poco- legatissima.

In un video su Tik Tok film lo ha filmato mentre che dice, riprendendo una vecchia intervista a Le Iene: “Nome? Francesco. Cognome? Totti. Professione? Calciatore. Sesso? ‘Na cifra”. E il siparietto, riportato poi prontamente su altri Social, è diventato in men che non si dica virale.

Francesco e Noemi non si nascondono più

Francesco Totti e Noemi Bocchi ricompaiono – come dicevamo- allo stadio insieme. Dopo le prime foto in cui erano stati avvistati uno a pochi sedili di distanza dall’altra, a diversi mesi di distanza l’ex calciatore e la sua nuova fidanzata si ritrovano in tribuna. Questa volta sono vicini, si parlano, si scambiano sguardi e tanti bei sorrisi. Sono una coppia ufficiale e possono godersi la partita senza alcun problema.

Venerdì scorso- tra l’altro- si è aperta la prima udienza per il processo di separazione. Ilary Blasi vuole la restituzione di borse e scarpe, mentre lui chiede di riavere indietro la collezione di Rolex, che ormai ha fatto storia. Sarà il giudice a decidere se procedere con un unico processo o se- invece- disporre due strade ben diverse. Intanto proprio mentre i legali delle parti si affrontavano, Francesco Totti prendeva il volo assieme alla sua nuova fiamma per altri lidi! E ora pare che si siano mossi per la convivenza!

L’ex capitano della Roma ha- difatti- lasciato la villa all’Eur che condivideva con Ilary Blasi e i figli, Cristian, Chanel e Isabel per trasferirsi in una zona laziale della Capitale più vicina decisamente all’appartamento di Noemi Bocchi. Ora la coppia sta cercando casa, mentre l’ex moglie resterà nella dimora extralusso di famiglia.