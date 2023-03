Totti e Ilary, arriva la bomba sul divorzio: succede tutto così in fretta

La coppia più discussa dalla critica italiana è da mesi quella formata da Francesco Totti e Ilary Blasi, ormai ex coppia. Il divorzio è alle porte e i due sembrano andare sempre meno d’accordo, le udienze e i casi irrisolti non aiutano ad arrivarne a capo.

Totti è il Pupo di Roma, calciatore di grande notorietà, Ilary invece è una delle showgirl e conduttrici più amate d’Italia. La coppia si è conosciuta nel 2000 e solo nel 2002 si è sposata, dando alla luce tre figli.

Dopo anni di matrimonio, nell’estate del 2021 la coppia è scoppiata in modo inaspettato, dopo aver avuto vita difficile fin dai primi mesi, in modo del tutto oscuro al pubblico italiano. Da mesi ormai Totti si è creato una nuova vita, con Noemi Bocchi e lo stesso si può dire di Ilary, sembra che anche lei abbia ritrovato l’amore.

Mentre i due stanno costruendo relazioni, stanno anche mandando avanti le questioni legali che sembrano stiano prendendo pieghe scomode da diverso tempo. I casi irrisolti sono troppi, dal Caso Rolex al caso delle borse.

Ciò che è chiaro da tempo, ormai, è che i due sono in rapporti molto difficili e tesi. Tra gli scontri più recenti c’è il Caso Rolex, infatti l’11 novembre Totti e Ilary si sono affrontati in tribunale per l’udienza ‘Disfida del Rolex e delle borse griffate‘. La questione è nata dalla separazione degli oggetti costosi tra i due.

Totti e Ilary in tribunale

Una delle questioni da risolvere prima del divorzio effettivo, è la separazione dei bene, molti di questi sono scomparsi nel nulla. Ilary ha accusato Totti di averli fatti sparire, lui si è dichiarato estraneo ai fatti diverse volte. Durante l’estate poi, il calciatore aveva dichiarato di aver nascosto le borse della donna per aver uno scambio equo in cambio.

Ilary poi ha ritrovato le borse nella casa all’Eur ma ciò che non ha mai trovato è l’orologio Rolex. Totti nega di averlo preso lui e la conduttrice continua a puntare il dito su di lui. Il Caso in questione non si è ancora risolto, e per i due si è avvicinato il momento effettivo del divorzio.

Un divorzio da incubo

Poche ore fa Totti e Ilary si sarebbero dovuti incontrare in tribunale per la prima udienza del divorzio. E’ slittato tutto a data da destinarsi perchè a quanto pare il calciatore ha bisogno di più tempo per la sua difesa, si presume infatti abbia chiesto un differimento dell’udienza.

Nel frattempo alcune dichiarazioni di Totti hanno alimentato il gossip, ha infatti detto di non essere stato il primo a tradire. Dallo staff della donna, è stato confessato che “Ilary ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie”.