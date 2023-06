Chris Hemsworth, la critica a Thor Love and Thunder: “Era un po’ troppo stupido”

L’attore si è espresso in merito all’ultimo film su Thor di Taika Waititi.

Chris Hemsworth si è voluto soffermare sui difetti di Thor: Love and Thunder. Con l’uscita del recente Guardiani della Galassia Vol. 3, il Marvel Cinematic Universe si prende ora qualche mese di pausa. Il prossimo film dell’MCU ad approdare nei cinema sarà The Marvels, che vedrà la luce il prossimo mese di novembre.

Molti dei film della Fase 4 conclusasi con Black Panther: Wakanda Forever hanno diviso il pubblico: tra questi rientra anche Thor: Love and Thunder, pellicola su cui è tornato l’attore che veste i panni di Thor Chris Hemsworth.

Chris Hemsworth su Thor: Love and Thunder

A quasi un anno di distanza dalla sua uscita nei cinema, Thor: Love and Thunder è un film che continua a dividere pubblico e critica. Come quasi tutti gli altri capitoli del Marvel Cinematic Universe, anche questo Thor ha riscosso un grande successo al botteghino, ma la pellicola di Waititi è stata da molti aspramente ciriticata per via del suo eccessivo umorismo.

A tornare sull’argomento è stato ora proprio l’attore che interpreta il dio del tuono, ovvero Chris Hemsworth. Nel corso di un’intervista rilasciata per GQ, l’attore ha ammesso come secondo lui Waititi sia sia lasciato troppo andare con una comicità forse a tratti eccessivamente stucchevole e infantile: “Il film forse è stato un po’ stupido, però devo ammettere che mi sono divertito molto nel realizzarlo“.

Il film numero 29 del Marvel Cinematic Universe è stato però criticato addirittura anche dagli stessi figli dell’attore australiano: “Un gruppo di bambini di otto anni ha criticato il mio film. Pensavano che avesse troppo umorismo. L’azione era fantastica, ma forse gli effetti visivi non erano così buoni“.

Il futuro di Hemsworth nei panni di Thor

Chris Hemsworth è stato nel corso degli anni e senza ombra di dubbio uno dei principali punti di forza dell’MCU, tanto che al suo Thor sono stati dedicati fin qui ben quattro film.

Anche dopo Thor: Love and Thunder del 2022, un ritorno dell’australiano nelle vesti del dio del tuono non sarebbe affatto da escludere. Lo stesso attore ha però posto le sue condizioni per far sì che possa realizzarsi un suo ritorno nel personaggio Marvel: “Un ritorno come Thor? Voglio vedere cosa hanno da offrire dal punto di vista creativo, se c’è qualcosa di nuovo per il personaggio. Per un po’ però ho intenzione di fare altre cose“.

Infine sull’evoluzione del personaggio di Thor nel corso degli anni: “Thor 1 e 2 erano una cosa a sé, Thor 3 e 4 invece sono stati una cosa molto diversa. Poi il Thor di Avengers, quello di Infinity War, quello grasso di Endgame. Penso al mio bisogno di fare sempre qualcosa di diverso, per questo mi sono sempre stufato abbastanza velocemente del mio tipo di personaggio“.

Il commento su Tarantino e Scorsese

Hemsworth si è voluto soffermare anche sulle recenti parole di due dei maggiori registi del cinema mondiale come Quentin Tarantino e Martin Scorsese, che hanno mosso pesanti critiche nei confronti dei film Marvel. Scorsese ha parlato dell’impatto negativo che sta avendo per il cinema l’MCU, mentre Tarantino ha affermato mesi fa come la Marvel non sia in grado di generare delle vere e proprie star del cinema:

“La Marvellizzazione di Hollywood la si vede da tutti questi attori che sono diventati famosi interpretando determinati personaggi. Ma in realtà non sono gli attori ad essere le stelle. Capitan America è la stella, Thor è la stella. Non credo di essere la prima persona a dirlo, credo sia stato detto un’infinità di volte. Sono semplicemente i personaggi del franchise ad essere le vere star“.

Questo il commento al riguardo da parte di Chris Hemsworth: “Per me è stato davvero deprimente ascoltare simili commenti. Ecco due dei miei eroi con cui non lavorerò. Immagino che non siano dei miei fan“.