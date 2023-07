The Vampire Diaries: la protagonista della serie nel cast di And on The Eighth Day

Phoebe Tonkin, la star protagonista di The Vampire Diaries ha ottienuto un ruolo nel nuovo dramma poliziesco And On The Eighth Day. Ecco cosa sappiamo.

Phoebe Tonkin reciterà nel nuovo dramma poliziesco And On The Eighth Day. La star di The Vampire Diaries interpreterà una ladra in fuga nel nuovo thriller americano. Ulteriori dettagli sulla trama non sono stati diffusi, ma il titolo del nuovo film sembra essere un riferimento alla Bibbia. Phoebe reciterà nel progetto insieme a Darren Mann di Animal Kingdom e Mustafa Speaks di Joe Pickett.

Conterrà anche l’attrice di Dead to Me, Valerie Mahaffey, così come Lindsey Morgan della serie CW, Walker.E in The Eighth Day sarà diretto dall’attrice diventata regista Alexandra Chando, meglio conosciuta per il suo ruolo nella soap americana di lunga data As the World Turns. Phoebe si è fatta un nome per la prima volta in Australia apparendo in H2O: Just Add Water prima di trasferirsi all’estero per intraprendere una carriera internazionale nel 2011: da allora è apparsa in numerosi programmi TV famosi, tra cui The Vampire Diaries, The Originals, Westworld e Bloom.

L’attrice è tornata di recente in Australia per girare il film di Stan Transfusion insieme alla star di Avatar, Sam Worthington.

And On the Eighth Day: di cosa si tratta?

Nel lungometraggio, Sam interpreta Ryan Logan, un ex agente delle forze speciali che sta lottando per affrontare la vita dopo la perdita della moglie.

Phoebe interpreta sua moglie Justine, che muore tragicamente, lasciando il marito e il figlio orfani. La vita prende un’altra svolta crudele quando Ryan viene spinto nella malavita criminale per impedire che il suo unico figlio gli venga portato via. Ha anche avuto un ruolo nella serie di Stan Bloom.

Il film è prodotto da Suzanne Weinert che si è anche occupata della sceneggiatura insieme a Janice Beard e Melissa Kirkendall. I produttori esecutivi del progetto invece sono Marina Cappi per Cappi Studios e Lexie Beard.

Troviamo invece Sandra Adair, da tempo immemore ormai collaboratrice di Richard Linklater, che si è occupata della fotografia: lei, nome importante, in quanto nel film Boyhood ha ricevuto una nomination negli Oscar del 2014.