Pasqualino Maione e la malattia: “Ancora un ostacolo da superare”

L’ex concorrente di Amici è ricoverato di nuovo in ospedale.

L’ex di Amici di Maria De Filippi Pasqualino Maione era stato ricoverato a cause di complicanze dovute al Covid.

Pasqualino Maione è costretto ancora una volta ad essere ricoverato in ospedale. All’inizio di questo 2023, precisamente lo scorso mese di gennaio, l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi era ritornato a farsi sentire sui social dopo ben cinque mesi di assenza dovuti ad un’infezione polmonare che gli aveva provocato la meningite. La lotta di Maione alla malattia non è però ancora finita.

Pasqualino Maione di nuovo in ospedale

L’infezione polmonare di gennaio era arrivata fino al cervello provocando a Maione una dolorosa meningite. Come spiegato dal cantante, i rischi in quell’occasione furono estremamente elevati:

“I medici mi hanno curato appena in tempo e adesso stanno provando a farmi vivere al meglio e a farmi guarire“.

Ritornato a farsi vedere sui social, la situazione negativa sembrava finalmente essere definitivamente alle spalle. Ciò fino a quando Pasqualino non si è sentito però ancora una volta male, con quest’ultimo che dovrà essere ricoverato ancora una volta per dei problemi al rene.

Tramite il proprio profilo Instagram, Maione ha voluto postare un video per spiegare nel dettaglio la situazione a tutti i suoi numerosi follower:

“Ho ancora un altro ostacolo da superare. E sono ancora qua, eh già. Ciao ragazzi, mi faccio sentire dopo un po’ perché sono stato nuovamente ricoverato. Questa volta per una cosa un po’ più lieve che però devo assolutamente correggere. Adesso ho un problema al rene e devo proprio correggerlo. Nulla di grave, non vi preoccupate. Però stare ancora qui mi snerva, mi fa stare un po’ agitato e anche nervoso. Insomma, devo dire che non ce la faccio più. Nulla, volevo soltanto salutarvi e augurarvi una buona giornata. Ci rivediamo presto, spero fuori di qui. Ciao a tutti“.

I messaggi di supporto a Pasqualino Maione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pasqualino Maione💎 (@paky_maione_)

Come ampiamente prevedibile, all’indirizzo di Pasqualino Maione sono stati rivolti tantissimi messaggi di affetto e di pronta guarigione. Tra questi, da sottolineare soprattutto quello da parte di Piero Chiambretti, che ha voluto rivolgere all’ex concorrente di Amici un saluto assolutamente speciale.

Questo il saluto personale al ragazzo da parte del noto conduttore:

“Mi vedi e mi senti? Sono qui per dirti che la vita è dura, ma che è anche bella. Però bisogna riuscire a batterla, perché tutti i giorni è una giungla. E quindi forza, forza, forza“.