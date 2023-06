Nikita Pelizon: ecco il suo nuovo singolo Mojito

La nuova canzone della vincitrice del Grande Fratello Vip 7.

Mojito è il nuovo singolo estivo della vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip Nikita Pelizon. Con l’inizio della tanto attesa stagione estiva, prosegue la carrellata di hit estive destinate a rubare la scena da qui al prossimo mese di settembre.

Oltre ai singoli dei vari Annalisa, Marco Mengoni, Elodie, Angelina, Ana Mena, e Paola e Chiara, da segnalare è ora anche quello di Nikita Pelizon, ovvero la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Il nuovo singolo di Nikita Pelizon

A partire dalla giornata di giovedì 29 giugno, è disponibile in streaming Mojito, la nuova canzone di Nikita Pelizon. Oltre che nel campo della pittura, della moda e del lavoro da influencer, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ci prova adesso anche con la musica.

La stessa Nikita Pelizon aveva voluto annunciare verso gli inizi di questo mese di giugno. L’ex gieffina ha voluto creare hype intorno alla cosa limitandosi inizialmente a postare una foto in uno studio di registrazione. Nonostante i numerosi commenti da parte dei fan che chiedevano maggior dettagli in merito allo scatto, Nikita ha voluto mantenere mistero intorno alla cosa, per poi svelare in modo dettagliato il tutto qualche settimana dopo.

Ecco qui di seguito Mojito, la nuova canzone di Nikita Pelizon.

La carriera di Nikita Pelizon

Nikita Pelizon, dopo i primi passi da modella, ha iniziato a farsi conoscere dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione al reality show di Canale 5 Temptation Island. Da qui arriva poi la decisione di prendere parte al programma Ex on the beach, nel corso del quale ha occasione di incontrarsi di nuovo con il proprio ex Matteo Diamante.

Nel corso degli ultimi anni, Nikita è divenuta un’influencer estremamente popolare e apprezzata. Ad aumentare ulteriormente il suo successo ha contribuito di recente anche la vittoria della settima edizione del Grande Fratello Vip, in seguito alla quale è arrivata infine la decisione di provare a lanciarsi nel mondo della musica.

La storia con Matteo Diamante

Tornando alla storia d’amore di Nikita Pelizon con Matteo Diamante, questa sembrerebbe ora essere arrivata ad una nuova battuta d’arresto. Il ragazzo, tramite due storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, ha infatti annunciato di non frequentare più la Pelizon. Il fuoco tra i due si sarebbe dunque spento nuovamente, come testimoniato dalle seguenti parole di Matteo:

“Forse non ci siamo mai frequentati veramente, abbiamo provato a passare del tempo insieme ed è stato un sogno. Siamo connessi, ci parliamo con lo sguardo e con il sorriso. Prevediamo quello che vuole l’altro, ma essere connessi a volte non basta“.