Katia Ricciarelli al Gf Vip? A che punto è l’accordo

Grande Fratello VIP 8. La prima scelta sarebbe Katia Ricciarelli come opinionista. Chi la affiancherà nel ruolo? Ecco cosa hanno detto.

Ci sono state molte indiscrezioni in quest’ultime rassegne stampa del programma riguardo alle nuove posizioni che si copriranno all’interno del programma iconico di Mediaset: il Grande Fratello VIP 8. Per il reality show di Canale 5 infatti, si prospettano grandi cambiamenti e dopo le parole di Giuseppe Candela, il programma potrebbe avere tra i suoi opinionisti un’iconica showgirl degli anni ’90.

Katia Ricciarelli, già vista all’interno del reality show nelle vesti di una delle concorrenti, infatti è nella pole position come opinionista nel programma e sulla scia di questa rumor, ci è venuto incontro Alberto Dandolo per chiarire le cose come stanno con un’altra rivelazione scioccante.

Infatti accanto al volto dell’ex show girl e attrice, Katia Ricciarelli, potrebbe esserci un’altro volto molto apprezzato da mamma Mediaset. Ecco chi è!

Chi accompagnerà Katia Ricciarelli?

Secondo un noto rumor messo in mezzo dallo stesso Alberto Dandolo, Katia Ricciarelli è nelle prime posizioni per essere chiamata come opinionista nel noto reality show di Canale 5.

Il Grande Fratello VIP infatti, fa cambio di personale e Katia Ricciarelli sarebbe, secondo la produzione, un perfetto volto per dare una scossa al programma che ad ogni edizione continua a perdere ascolti. Accando all’ex attrice, Mediaset ha intenzione di affiancarle un altra show girl molto amata dagli italiani negli anni ’90: Paola Barale: “Fuori Bruganelli- Berti. Secondo Giuseppe Candela al posto della cantante un’altra cantante: in pole position Katia Ricciarelli. E chi prenderà il posto della fu signora Bonolis? Ve lo dico? Circola con insistenza il nome di Paolina Barale.

L’accordo non è chiuso ma gira che ti rigira…”. A molti fan del programma queste scelte non sono state gradite affatto: a dispetto di quello che comunque veniva anche detto alla coppia formata da Sonia Bruganelli e Orietta Berti, la prima dopo due anni consecutivi sulla poltrona della trasmissione, la seconda solamente appena un anno dopo il suo debutto nello studio. Al momento comunque si tratterebbero solo di indiscrezioni e nulla è ancora ufficiale sul programma. La certezza però che la prossima edizione, la numero 8, verrà del tutto rivoluzionata è quasi una certezza: l’unica conferma è la conduzione che di nuovo si intestardisce sulla scelta di Alfonso Signorini, e la scelta di Giulia Salemi nel ruolo nuovo di regina dei social.

Chissà cosa dovremmo aspettarci dal programma e se questa sarà o meno un’edizione…movimentata.