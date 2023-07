La famiglia di George Michael avrà la sua statua | I dettagli

La famiglia del cantante George Michael ha ricevuto finalmente l’autorizzazione ad erigere una statua in suo onore vicino alla sua casa. Dopo cinque anni di lotte finalmente si farà. Ecco i dettagli.

La famiglia di George Michael ha finalmente ricevuto il permesso di erigere una statua in onore del defunto cantante. La star degli Wham è stata trovata morta nel letto del suo cottage a Goring-on-Thames, nell’Oxfordshire, il giorno di Natale del 2016 all’età di soli 53 anni. E ora i suoi cari progettano di collocare la statua vicino alla sua amata casa di campagna dopo aver atteso cinque anni per il permesso del consiglio locale.

Con il lavoro che presto inizierà dopo che la scultrice, Laura Lian, ha recentemente incontrato l’amico d’infanzia del cantante Andros Georgiou sul sito proposto. Una fonte ha detto a The Sun: “Tutti sono entusiasti di avere finalmente il via libera. Il lavoro inizia presto. Laura è stata presentata alla tenuta di George da un amico e hanno adorato il suo lavoro precedente, comprese le figure di David Bowie e John Lennon.” Tutti non vedono l’ora di poter svelare un giorno la statua a Goring. Ecco cosa hanno detto.

Cinque anni di no, ora il via libera

MailOnline ha contattato la tenuta di George Michael per ulteriori commenti. Durante la situazione di stallo i consiglieri avevano avvertito della “resistenza” dei 3.200 ricchi residenti del villaggio.

Quando una domanda è stata presentata per la prima volta nel 2018, sono state sollevate preoccupazioni dopo che i fan si sono riversati a Goring dopo la morte dell’iconico cantante. Si ritiene che i residenti locali fossero preoccupati che una statua avrebbe portato ulteriore traffico e calpestio nella piccola località a quanto pare riservata ai più facoltosi.

Arriva poche settimane dopo che Sir Elton John in lacrime ha sbalordito la folla di Glastonbury mentre rendeva un sincero tributo al compianto cantante George in quello che sarebbe stato il suo 60° compleanno. La leggenda del pop, 76 anni, che era amico intimo della defunta leggenda del canto, è rimasta in lacrime mentre si recava all’iconico Pyramid Stage per l’ultimo spettacolo nel Regno Unito del suo tour Farewell Yellow Brick Road.

Il cantante superstar ha scelto la sua famosa ballata del 1974, Don’t Let The Sun Go Down On Me, e la folla è rimasta in soggezione assoluta durante quel momento emozionante e sentito. Durante il concerto infatti, Elton John ha anche dedicato delle parole di sincera commozione per commemorare il collega, infatti ha detto: “Uno dei migliori cantanti d’Inghilterra oggi avrebbe compiuto il suo 60esimo compleanno [..] Tutta la musica ci ha lasciato quando lui è venuto a mancare. Questo è per George”.