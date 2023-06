Bradley Cooper e Will Arnett, insieme nel nuovo film Is This Thing On?

Gli attori Bradley Cooper e Will Arnett dovrebbero iniziare presto a lavorare al nuovo film di Is This Thing On? Ecco quello che sappiamo.

Bradley Cooper e Will Arnett non sono grandi attori e colleghi, ma anche ottimi amici. Per questo, hanno deciso di intraprendere un progetto lavorativo insieme: si tratta del film Is This Thing On?, che verrà distribuito da Searchlight. Entrambi vi reciteranno, ma non solo: Bradley Cooper sarà anche il regista, mentre Will Arnett sta curando la sceneggiatura insieme a Mark Chappel.

Entrambi sono due personaggi famosissimi e di grande successo nello scenario hollywoodiano. Bradley Cooper è salito alla ribalta con la saga di Una notte da leoni, ma con il tempo ha recitato in film più drammatici, arrivando a ricevere ben nove candidature agli Oscar, come attore e sceneggiatore. Tra i suoi film più apprezzati, ci sono A Star Is Born, che ha diretto e interpretato insieme a Lady Gaga, e Joker, che ha prodotto. Al momento, il sequel di Joker è in lavorazione e ci sarà anche la cantante.

Will Arnett, invece, in Italia è meno famoso ma lavora al cinema e in tv da decenni. Ha recitato per anni in Arrested Development – Ti presento i miei e ha doppiato in originale BoJack Horseman nell’omonima serie. Al cinema, uno dei suoi ruoli più noti è quello di Stranz nella commedia Blades of Glory, parodia del mondo del pattinaggio di figura.

Is This Thing On?, tutto sul nuovo film di Bradley Cooper e Will Arnett

Bradley Cooper e Will Arnett lavoreranno insieme a Is This Thing On? e per il momento le informazioni sono riservatissime. Si sa che Will Arnett ha consegnato la bozza della sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma che bisognerà prima aspettare la fine di questo sciopero prima che anche Bradley Cooper possa iniziare a lavorarvi.

Per il momento non si sa nulla sulla trama, tantomeno sul cast, se non che i due attori ne faranno parte. Bradley Cooper produrrà il film attraverso il suo marchio Lea Pictures, insieme al collega e Kris Thykier. Il produttore esecutivo invece sarà John Bishop, mentre la pellicola verrà distribuita da Searchlight.

Non sappiamo quando inizieranno le riprese del film ed è difficile ipotizzare la data di uscita al cinema. Oltre a questo progetto, possiamo dire che in questo momento entrambi gli attori sono molto impegnati: per esempio, Bradley Cooper è da poco tornato nelle sale con Guardiani della galassia 3, dove ha doppiato di nuovo Rocket e a luglio uscirà la sua nuova serie Twisted Metal.