Barbie e la “lotta” di Emma Mackey per farsi accettare da Greta Gerwig

Emma Mackey ha fatto di tutto per poter entrare nel cast del film di Barbie, ha raccontato della sua lotta e del suo “combattimento” pur di farsi accettare da Greta Gerwing, la quale considera “un mito” di regista.

La determinazione è l’arma più potente che ognuno di noi possa avere per realizzare i propri sogni. Bisogna essere tenaci, anche perché la concorrenza è spietata, in alcuni settori più di altri. Nel mondo dello spettacolo poi è una lotta continua, gli attori farebbero di tutto pur di ottenere la parte in un film.

Emma Mackey ha lottato in modo estenuante, arrivando addirittura ad urlare da sopra i tetti, pur di entrare nel cast del film Barbie diretto da Greta Gerwig. Ed è proprio grazie al suo talento e al suo “combattimento” con la regista che è riuscita a lavorare con attori quali Margot Robbie e Ryan Gosling.

Quella somiglianza che proprio non le piace

Il film Barbie, diretto da Greta Gerwig, vedrà la sua comparsa nelle sale cinematografiche il 21 luglio 2023. Il suo cast è composto da nomi molto importanti quali Margot Robbie,

Emma Mackey, Ryan Gosling, Will Ferrell, Simu Liu, America Ferrera e così via.

Se i ruoli della Robbie e di Gosling sono stati chiariti fin dall’inizio, in quanto interpreteranno i bellissimi Barbie e Ken, quelli degli altri protagonisti ancora non sono stati resi noti. Ultimamente molti fan si stanno divertendo a trovare le somiglianze tra Margot Robbie e Emma Mackey, creando foto e meme sull’argomento.

Se in passato successe la stessa cosa tra Katy Perry e Zooey Deschanel, le quali vennero spesso confuse dai fan, in questa situazione l’atmosfera è completamente differente. Katy e Zooey continuano tutt’ora a ridere di questa loro somiglianza, basta vedere il video della Perry Not the End of the World, dove appunto tocca l’argomento.

Emma Mackey invece pare non aver preso bene questa somiglianza che i fan le attribuiscono alla collega, liquidando l’argomento con queste parole: “Voglio dire, è carino essere paragonate a Margot Robbie, ma preferirei che la gente si concentrasse sul lavoro che facciamo piuttosto che sulle nostre somiglianze fisiche, che tra l’altro non vedo nemmeno”.

Farebbe di tutto per la parte

In una recente intervista, Emma Mackey, ha raccontato del “combattimento” stile Rocky Balboa che ha portato avanti pur di ottenere una parte nel film di Greta Gerwig, Barbie, a fianco dei bravissimi Margot Robbie e Ryan Gosling.

Ecco il racconto di Emma in merito: “Ho saltato, ho combattuto, ho urlato dai tetti in ogni modo possibile È il mio eroe assoluto e ha soddisfatto le aspettative più di quanto avrei potuto prevedere. Tutte le persone sono entusiaste di vedere come andrà a finire. Non vedo l’ora, mi sembra un film così completo. È così che mi sono sentito quando l’ho letto, ed è così che mi sono sentito quando lo stavamo filmando. Sono solo entusiasta che tutto si riunisca. È stato il più divertente che abbia mai avuto in vita mia”.

Infine Emma Mackey, che rivedremo presto nella quarta (e forse ultima) stagione della serie tv Netflix, Sex Education, ha ringraziato tutto lo staff e i suoi colleghi per la bella esperienza vissuta sul set del film Barbie che vedremo il 21 luglio 2023 al cinema.