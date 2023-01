Golden Globe 2023: tutti i vincitori della 80esima edizione

Brillano le star durante la notte più luminosa di sempre. The Fabelmans di Steven Spielberg e Gli Spiriti dell’Isola di Martin McDonagh condividono il podio. Miglior serie tv drammatica per House of the Dragon. Nessun premio per The Crown e nè per Avatar 2.

La celebrazione dei Golden Globe finalmente, dopo anni di pandemia, si è tenuta in diretta, senza restrizioni e nell’ atmosfera unica a cui siamo sempre stati abituati. La notte magica, giunta nella sua 80esima edizione, si apre con immensa gioia per i premiati di ogni singola categoria, tra film e serie tv, miglior regia, migliori attori. Ecco tutti i vincitori.

Miglior premio alla The Fabelmans vince il premio alla regia e il premio come miglior film drammatico. Gli Spiriti dell’Isola si aggiudica il premio alla miglior commedia, premio alla miglior sceneggiatura e il premio a Colin Farrell come miglior attore di una commedia. Immensa gioia per Cate Blanchett, che si vince il premio come miglior attrice di un film drammatico per la sua partecipazione in Tar.

I premi assegnati nel mondo cinema

MIGLIOR FILM DRAMMATICO: The Fabelmans

The Fabelmans MIGLIOR ATTORE DI UN FILM DRAMMATICO: Austin Butler in Elvis

Austin Butler in Elvis MIGLIORE ATTRICE DI UN FILM DRAMMATICO: Cate Blanchett in Tár

Cate Blanchett in Tár MIGLIORE COMMEDIA: Gli Spiriti dell’Isola

Gli Spiriti dell’Isola MIGLIOR ATTORE DI UNA COMMEDIA: Colin Farrell in Gli Spiriti dell’Isola

Colin Farrell in Gli Spiriti dell’Isola MIGLIOR ATTRICE DI UNA COMMEDIA: Michelle Yeoh in Everything Everywhere All at Once

Michelle Yeoh in Everything Everywhere All at Once MIGLIORE REGIA: Steven Spielberg per The Fabelmans

Steven Spielberg per The Fabelmans MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA: Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once

Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA: Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever

Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever MIGLIORE CANZONE: Naatu Naatu

Naatu Naatu MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE: Guillermo del Toro’s Pinocchio

Guillermo del Toro’s Pinocchio MIGLIOR COLONNA SONORA: Justin Hurwitz – Babylon

Justin Hurwitz – Babylon MIGLIOR SCENEGGIATURA: Gli Spiriti dell’Isola

Gli Spiriti dell’Isola MIGLIOR FILM STRANIERO: Argentina, 1985 Tutti i premi dedicati alle serie tv Sul versante dedicato alle serie tv, trionfa House of the Dragon come miglior serie tv drammatica. Zendaya vince il premio come miglior attrice di una serie drammatica per Euphoria e Kevin Costne vince il premio come miglior attore di una serie drammatica per Yellowstone. MIGLIOR SERIE DRAMMATICA: House of the Dragon

House of the Dragon MIGLIOR SERIE TV: Abbott Elementary

Abbott Elementary MIGLIOR MINISERIE: The White Lotus: Sicily

The White Lotus: Sicily MIGLIOR ATTRICE DI UNA SERIE DRAMMATICA: Zendaya in Euphoria

Zendaya in Euphoria MIGLIOR ATTORE DI UNA SERIE DRAMMATICA: Kevin Costne in Yellowstone

Kevin Costne in Yellowstone MIGLIOR ATTORE DI UNA SERIE TV: Jeremy Allen White in The Bear

Jeremy Allen White in The Bear MIGLIOR ATTRICE DI UNA SERIE TV: Quinta Brunson in Abbott Elementary

Quinta Brunson in Abbott Elementary MIGLIOR ATTORE DI UNA MINISERIE: Evan Peters in Dahmer

Evan Peters in Dahmer MIGLIOR ATTRICE DI UNA MINISERIE: Amanda Seyfried in The Dropout

Amanda Seyfried in The Dropout MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE: Tyler James Williams in Abbott Elementary

Tyler James Williams in Abbott Elementary MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE: Julia Garner in Orzak

Julia Garner in Orzak MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA DI UNA MINISERIE: Paul Walter Hauser in Black Bird

Paul Walter Hauser in Black Bird MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA DI UNA MINISERIE: Jennifer Coolidge in The White Lotus Altri premi speciali assegnati GOLDEN GLOBE ALLA CARRIERA: Eddie Murphy

Eddie Murphy GOLDEN GLOBE ALLA CARRIERA TELEVISIVA: Rya