Secret Invasion: il trailer della serie Marvel

Il trailer ufficiale della nuova serie dei Marvel Studios Secret Invasion.

Su Disney+ sta per arrivare una nuovissima serie della Marvel. Si tratta dell’attesa Secret Invasion, che farà il suo approdo sulla piattaforma streaming il prossimo 21 di giugno e di cui è da poco uscito il trailer ufficiale.

Il cast e il trailer di Secret Invasion

La serie di Secret Invasion vedrà il ritorno in grande stile e in ruolo di primo piano da parte di Nick Fury, interpretato come noto all’interno del franchise Marvel da Samuel L. Jackson. Altra vecchia conoscenza è poi quella di Cobie Smulders, che tornerà invece a vestire i panni di Maria Hill. Oltre a Don Cheadle nelle vesti di James Rhodes/War Machine e a Martin Freeman in quelle di Everett K. Ross saranno poi presenti anche Emilia Clarke come G’iah e Olivia Colman come Sonya Falsworth.

Proprio nella notte italiana tra il 2 e il 3 aprile è finalmente andato in onda su ESPN il primo trailer ufficiale della serie, che sarà la prima della Marvel di questo 2023 e che farà seguito a Ant Man and the Wasp: Quantumania, film che ha aperto la nuova Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.

Il trailer mostra una Marvel desiderosa di riprendere i toni maggiormente cupi già ammirati in passato in film come ad esempio Captain America: The Winter Soldier. Qualche ora prima della sua divulgazione, la Marvel ha inoltre pubblicato un poster con in primo piano Nick Fury: un’immagine che mostra l’agente dello Shield in bianco e nero sovrapposta a quella di uno Skrull.

Ecco di seguito il trailer di Secret Invasion, serie Marvel sviluppata da Kyle Bradstreet.

La trama della serie

Secret Invasion promette di essere uno dei più importanti progetti di questa Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. Enorme spazio sarà dedicato agli Skrull, razza che ha già fatto la sua comparsa nell’MCU in occasione non solo di Captain Marvel del 2019 ma anche nelle scene post credit di Spiderman: Far From Home e di WandaVision.

Per la precisione, gli Skrull sono una razza mutaforma infiltratasi già da diversi anni sulla Terra. Secondo alcuni, a causa del famoso schiocco di Thanos alla fine di Avengers: Infinity War molti dei personaggi secondari e non che si sono visti nel corso della Fase 4 della Marvel potrebbero in realtà essere degli Skrull sotto mentite spoglie.

Ispirazione per l’intera serie è poi ovviamente rappresentata dalla famosa omonima serie a fumetti scritta da Brian Michael Bendis, un crossover pubblicato tra l’aprile e il novembre del 2008 incentrato per l’appunto sugli alieni mutaforma Skrull che riescono ad invadere il pianeta Terra infiltrandosi praticamente ad ogni livello della vita sociale e politica degli esseri umani.