Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo, il ritorno di fiamma: lui l’ha supplicata

L’influencer ed ereditiera Drusilla Gucci e l’ex compagno Francesco Chiofalo sono tornati insieme. Lei ha raccontato che è stato lui a pregarla di ricominciare.

Tra i tanti nomi che abitano il mondo della moda italiana, c’è anche Drusilla Gucci, per quanto non lavori direttamente nel settore. La giovane, infatti, oggi lavora prevalentemente sui social e in televisione, ma è comunque la pronipote di Guccio Gucci, fondatore della famosissima casa di moda Gucci. La storia familiare è travagliata quanto interessante e ha ispirato anche un film, House of Gucci, con Lady Gaga.

La showgirl è nota al pubblico non solo per il suo parentaggio importante, ma anche per la sua partecipazione all’Isola dei famosi nel 2021, per la quindicesima edizione. Vinse lo youtuber Awed, nome d’arte di Simone Paciello, mentre lei si classificò abbastanza in basso, uscendo per quinta, dopo il ritiro del conduttore Beppe Braida.

Già all’epoca, era fidanzata con Francesco Chiofalo: la relazione si era interrotta a inizio del 2023, ma adesso sono tornati insieme. Lei ha svelato che è stato lui a pregarla di riaccettarlo nella sua vita e lei alla fine ha deciso di riprovarci.

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo: “Mi ha supplicato di tornare con lui”

Recentemente, Drusilla Gucci ha rilasciato una lunga intervista per Fanpage, dove ha parlato della sua situazione sentimentale, confessando di essere tornata insieme a Francesco Chiofalo.

Lei ha spiegato che è stato lui ad avere l’idea, anzi, l’avrebbe addirittura “supplicata” di ricominciare la relazione. “Mi ha supplicato, ha fatto molte scene, ha detto che è cambiato, che è un’altra persona. […] Lui è convinto che la causa della rottura fosse la mia gelosia. Ma non è così, sono molto sicura di me, non temo alcun tipo di rivale. Più che altro per due anni, mi sono adattata alla vita di Francesco. Sono stata io ad andare a Roma, lui non è mai venuto a Firenze. Ho acconsentito a riprovarci, però ora la musica deve cambiare. Se gli interesso, deve venire lui da me e inserirsi nella mia vita“.

Infine, la modella ha lanciato un messaggio agli hater, spiegando che non le interessa del loro giudizio. In molti, infatti, sospettano che la fine della relazione sia stata solo una finta, ma lei nega. “Non me ne può fregare di meno. Sul web ormai, uno prende e ti accoltella per sport. Sono persone frustrate che non hanno una vita propria. Se trovi il tempo di venire a insultarmi sotto ai miei post, fai davvero una vita orrenda. Provo compassione“.