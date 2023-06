“L’ho provato sulla mia pelle”: Francesco Chiofalo interviene sulla crisi Donnalisi | Veleno sull’ex

Anche Francesco Chiofalo ha deciso di dire la sua, sulla crisi che stanno passando i Donnalisi e da quello che possiamo intuire il giovane è ancora molto risentito dalla sua ex. Lancia frecciate al veleno, confermando di averlo provato anche lui sulla sua pelle.

Per chiarire il nocciolo della questione, Francesco Chiofalo era l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, la quale ha intrapreso una relazione, con l’ex gieffino, Edoardo Donnamaria. I due stanno vivendo i classici primi problemi di coppia, quando la “fase zuccherosa” inizia a placarsi. Si sa, quando i livelli di dopamina scendono, i fidanzati riescono a capire con lucidità se sono compatibili veramente.

Facciamo un riassunto breve sulla vita dei tre protagonisti

Prima di proseguire, per chi non li conoscesse, facciamo un piccolo ripasso per mettere allo stesso livello tutti i lettori che si apprestano a leggere questo articolo. Dunque, Francesco Chiofalo è un personal trainer e un influencer, nato nel 1989 a Roma. Se all’inizio, il giovane aveva intrapreso la strada del rugby, in seguito, a causa di problemi fisici, dovette abbandonare il mondo dello sport e si mise a lavorare nella Guest House di famiglia. Ha partecipato a diversi programmi televisivi ed è stato al centro del gossip per le sue relazioni con Antonella Fiordelisi, Drusilla Gucci e Marialaura De Vitis.

Antonella Fiordelisi è la popolare influencer, ex schermitrice e modella di 25 anni famosa non solo per le sue relazioni amorose, ma anche per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Qui dopo tante controversie, si è legata sentimentalmente al collega gieffino trentenne, Edoardo Donnamaria, volto noto di Forum. Una volta usciti dal reality, i Donnalisi hanno iniziato il loro viaggio d’amore social, tanto amato dai loro followers, con un Edoardo che scoperta la passione del canto, ha esordito con il brano, Il cielo stanotte.

Chiofalo contro i Donnalisi

Per chi non lo sapesse, è ufficiale Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati. A darne conferma i due ex gieffini, i quali sui loro profili social hanno dichiarato le loro motivazioni. La Fiordelisi ha dichiarato che il suo ex la trattava male nonostante l’impegno che la ragazza avesse messo nel portare avanti la loro storia e inoltre il suo disappunto è arrivato quando lui si è rifiutato di farsi vedere con lei sui social.

Donnamaria ha ribadito il concetto già più volte enunciato, che la sua ex avesse un’ossessione morbosa per i canali social e che lui non se la sentisse di andare avanti. A poche ore dalla rottura dei Donnalisi, anche un altro ex della Fiordelisi ha voluto dire la sua in merito, cioè Francesco Chiofalo.

Chiofalo ha lanciato veleno sulla sua ex, trovandosi d’accordo con Donnamaria in tutto e per tutto. Anche lui ha confermato la dipendenza estenuante di Antonella per il cellulare e per i social network, dichiarando che anche per loro sono stati la causa della loro rottura. Voi cosa ne pensate di tutta questa storia?