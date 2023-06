Chiofalo accusato di prostituzione: cosa è successo a Dubai?

Chiofalo alla gogna mediatica per via di alcune insinuazioni su una sua presunta prostituzione a Dubai. La replica di Francesco sui social.

Francesco Chiofalo, ex della schermitrice e gieffina Antonella Fiordelisi, ha voluto replicare alcune pesanti allusioni che in questi giorni stanno circolando sul web sul suo conto. L’influencer e personal trainer romano dopo aver ricevuto visibilità dalla sua relazione con la Fiordelisi continua a far parlare di sé e a produrre anche commenti negativi da parte degli haters che non lo stimano affatto.

Negli scorsi giorni su Instagram è cominciata a diffondersi la voce che l’influencer per vivere si prostituisca a Dubai, dove si reca spesso in vacanza (insieme a molti altri influencer).

Come si sia giunti a questa conclusione non è chiaro, visto che Dubai rappresenta una meta succulenta per molti “vip” in cerca di fama e soldi, ma resta il fatto che la diceria ha parecchio infastidito Chiofalo che ha voluto replicare pubblicamente per mettere a tacere le malelingue.

I viaggi a Dubai

Venuto a conoscenza di questa vera e propria campagna diffamatoria ai suoi danni, Chiofalo ha deciso quindi di fornire delle spiegazioni, anche se non dovute, sul suo profilo social e sul perché di tutti quei viaggi a Dubai.

La replica risponde quindi direttamente alle accuse che gli sono state rivolte, nel tentativo di dipingerlo come un escort in cerca di soldi, sottolineando anche come adesso sia in un momento di riflessione dopo la fine della storia con Drusilla Gucci.

Ma quale escort!

Pronta quindi la smentita da parte dell’influencer: “Follia! Mi state tempestando la direct di messaggi dove mi accusate che sono a Dubai a fare l’escort o il “go go boy” mantenuto da qualcuno, solo perché mi vedete da solo nelle storie” ha scritto piccato Francesco Chiofalo sul suo profilo Instagram.

“Io sono qui a Dubai a mie spese e sono venuto da solo perché voglio staccare la spina da tutto e tutti e avere tempo di riflettere su me stesso la mia vita e il mio futuro” ci ha tenuto a precisare il volto noto di Temptation Island, che da qualche tempo è di nuovo single dopo essere stato accusato dalla sua ex Drusilla Gucci di averla tradita. A tutti i follower non resta quindi che continuare a seguire le storie del neo-vip e credergli sulla parola. Si consiglia pertanto ai commentatori accaniti di volgere lo sguardo accusatorio altrove.