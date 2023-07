Teresa Langella e Andrea dal Corso: il matrimonio è un problema | Ecco perchè

C’è un problema con il matrimonio di Teresa Langella e Andrea Dal Corso: potrebbe andare a rotoli. Ecco cosa è successo.

Andrea Dal Corso e Teresa Langella, ex volti di Uomini e Donne sono fidanzati dal 2018 e condividono il loro amore sui social ogni giorno. Ci sono stati alti e bassi ma sono ancora insieme anche se la loro è una relazione a distanza tra Milano e Roma.

Nel gennaio 2023 Andrea Dal Corso ha sorpreso Teresa con una proposta di matrimonio durante un viaggio alle Seychelles, documentato su instagram. Nel post pubblicato da lei, la didascalia diceva: “E chi se lo sarebbe mai aspettato. Mi dicesti: ‘In uno di questi post- it c’è scritto il luogo in cui ti chiederò di sposarmi’ e quel giorno è oggi! Non ho mai pianto così tanto in tutta la mia vita, ho ancora le mani che mi tremano e il fiato corto, cortissimo. Continuavo a ripetermi che non era possibile, che tutto quello non era reale, perché un’emozione così grande…ferma il tempo. Ho detto ‘Si!’ all’uomo che sognavo sin da bambina”.

Il matrimonio Langella – Dal Corso

C’è da organizzare il grande giorno adesso e qualcosa potrebbe andare storto per gli ex di Uomini e Donne. All’interno dei video, i due cercano disperatamente di prenotare una location pronte ad ospitarli per uno dei giorni più importanti della loro vita e Teresa si consola così.

Il loro matrimonio è previsto per il 2024 ma non riescono a trovare una location per il ricevimento a quanto pare. Prenotare ristoranti a distanza non è così semplice e sono già al terzo ristorante chiamato senza ottenere nulla di fatto. Ce la faranno?

Intanto lei si consola con l’affetto e l’appoggio dei suoi fan che le inviano ogni giorno messaggi di solidarietà e magari qualche consiglio. Riusciranno a trovare il loro posto perfetto?