Alessia Marcuzzi sciocca Diletta Leotta: l’aneddoto riguardava un sex toy

Alessia Marcuzzi senza freni. Ospitata nel podcast dell’amica Diletta Leotta ha raccontato di un particolare aneddoto che l’ha segnata molto. Ecco cosa ha detto.

Alessia Marcuzzi, la conduttrice e presentatrice italiana, ad oggi spalla di Fiorello nl programma Viva Rai2! Viva Sanremo!, è stata ospite dell’amica e collega Diletta Leotta nel suo podcast Mamma Dilettante, condotto da quest’ultima attualmente in dolce attesa della sua prima figlia che è prevista nascere per la metà del prossimo agosto. La nascitura sarà la figlia della presentatrice televisiva e del papà, Loris Karius. Durante la puntata, Alessia Marcuzzi ha parlato della sua esperienza da genitore con la futura neo mamma: la conduttrice ha infatti 50 anni ed è madre di Tommaso che ne ha 22 e Mia di dodici e durante la puntata si è messa totalmente a nudo con la collega.

Ad un certo punto Diletta Leotta, a suo agio anche lei, si sbilancia e propone ad Alessia Marcuzzi una domanda scomoda: un’ipotetica situazione che potrebbe accadere con un bambino in casa. Ecco la risposta.

Alessia Marcuzzi spiazza Leotta

Diletta Leotta durante l’intervista alla collega e amica Alessia Marcuzzi, senza alcun freno e totalmente sincera durante la puntata, ha colto l’occasione per farle una domanda abbastanza scomoda.

La conduttrice infatti ha chiesto alla collega: “Cosa faresti se tuo figlio o figlia trovasse in casa un sex toy?”. Alessia Marcuzzi senza alcun problema le ha risposto: “Da piccola ho trovato un sex toy in camera dei miei genitori” lasciando sbalordita Diletta Leotta che, incredula, ride. Poi spiega che lei con la mamma Antonietta e il papà Eugenio ha un rapporto molto aperto, fondato sulla sincerità reciproca e dice: “Mia madre mi ha avuto giovanissima, aveva 19/20 anni. L’ho beccata…Beh ora ti dico una cosa per cui vorrai il numero di mia mamma: io da piccola l’ho trovato. L’ho trovato nel cassetto di mamma e papà ma non avevo capito bene cosa fosse, l’ho capito dopo col tempo. Diciamo che i miei genitori sono molto liberi in tutto, nel senso che non sono ai stati oppressivi o bigotti. Loro non sanno che l’ho trovato, non credo di averglielo mai detto. Ho tenuto questo segreto fino ad oggi, credo di si. Però poi, quando sono cresciuta…In quel momento non sapevo cosa fosse quando qualche anno dopo di ho pensato e ho detto: ‘Ragazzi sono proprio dei geni.’ Mia madre era avanti luce”.

“Quindi se mio figlio o mia figlia trovassero un sex toy a casa, non potrei dire proprio niente…!” risponde infine.