Diletta Leotta, così ha perso la testa per lui | L’incredibile verità confessata in diretta

La conduttrice sportiva Diletta Leotta ormai visibilmente incinta racconta a Verissimo del suo colpo di fulmine per il suo attuale compagno

Dopo averci provato con altri predecessori, la femme fatale Diletta Leotta, sex symbol per tutti gli appassionati di calcio che la seguono come conduttrice sportiva, ha finalmente capitolato (così sembrerebbe) con un nuovo fidanzato.

Nei mesi scorsi le riviste di gossip – e il suo seguitissimo Instagram – ne mostravano il pancione in crescita. Lei più bella e sorridente che mai, si è raccontata a Verissimo in una delle interviste di Silvia Toffanin e vista l’imminente nascita, il focus è stato il suo nuovo partner.

Stiamo parlando di Loris Karius, l’avvenente nordico portiere della squadra di calcio del Newcastle Utd.

Dopo la fine della passionale storia con Can Yaman e poi con il giovane Giacomo Cavalli, Diletta Leotta sembra finalmente aver trovato l’uomo giusto.

L’annuncio della dolce attesa

E’ del periodo di Pasqua, l’annuncio che Loris e Diletta hanno fatto su Instagram con un video che immortalava una torta e dei festoni tutti dai toni del rosa, rivelando in questo modo il sesso del nascitura.

Sarà quindi una bambina la futura figlia della neo-coppia che, nonostante la recentissima frequentazione, si accinge ora a cimentarsi negli onori e oneri genitoriali.

Il segreto di Leotta per il partner perfetto

“Per trovare l’uomo giusto devi fare esperienza, anche sbagliando”, dice Diletta Leotta ed in effetti non si è di certo fatta mancare nulla, viste le occasioni di incontro che la sua bellezza e il mestiere le favorisce. Di storie ne ha avute diverse e sembra che a guidarla sia stato proprio il motto sbagliando s’impara, vista anche la fugacità di alcune di queste.

Dal pugile Daniela Scardina all’attore turco Can Yaman a Giacomo Cavalli (figlio del velista Beppe Cavalli). E sempre in ambiente sportivo ha ora trovato il padre di sua figlia. A Verissimo la conduttrice sportiva ha raccontato che si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine quello avvenuto con Karius e che lei stessa si è trovata a rivelare alle sue amiche di aver trovato l’uomo della sua vita, solo guardandolo entrare in un locale. Nonostante la mamma di Diletta le dica di andarci piano, lei sembra voler fare di testa sua ed è fermamente convinta che solo con l’esperienza si possa incontrare l’uomo perfetto. Sarà finalmente ora di fermarsi visto che si accinge a mettere su famiglia? Glielo auguriamo, soprattutto ora che una bimba sta per nascere.