Can Yaman ha proprio un cuore d’oro: l’iniziativa è grandiosa

Chi l’ha detto che i personaggi famosi non possono essere anche generosi? Questo è il caso di Can Yaman il bell’attore turco che con questa iniziativa ha fatto sciogliere il cuore dei fan. Ha proprio un cuore d’oro.

Can Yaman non è impegnato solo nel mondo televisivo e nelle pagine di gossip, è anche un uomo che pensa al suo prossimo. Ha aderito ad un’iniziativa veramente speciale, il suo gesto aiuterà molte persone.

Il bell’attore turco Can Yaman nonostante il suo viso tenebroso e la sua reputazione da Fonzie internazionale, in realtà ha anche un lato molto dolce. Senza pensarci su due volte ha detto si ad un’iniziativa benefica che ha lasciato tutti piacevolmente sorpresi.

Can Yaman: dalla Turchia all’Italia all’Ungheria

Can Yaman è l’attore turco che ha stregato tutta l’Italia grazie alla sua partecipazione alla fiction Day Dreamer – Le ali del sogno. Grazie a questa soap ha potuto uscire fuori dal confine del suo paese e farsi conoscere a livello internazionale. Ad oggi è impegnato nella serie televisiva italiana Viola come il mare, nonché nello spot della pasta De Cecco. Oltre a proseguire il ruolo di attore in Turchia, ha ottenuto anche un ruolo importante in un progetto della Disney, sarà il protagonista della nuova serie tv El Turco, girato a Budapest. Ma Can non fa parlare di lui solo per i suoi lavori, ma anche per i suoi flirt, famoso è stato quello con Diletta Leotta.

Più like metti più sei buono…

Can Yaman e il suo cuore d’oro. Dopo aver aderito a questa iniziativa grandiosa da parte di De Cecco, per il quale già collabora nel suo spot, il bel Can ha conquistato ancora più seguaci di quelli che già aveva. In pratica in occasione della Giornata Mondiale della pasta, De Cecco insieme a Yaman hanno ideato un progetto benefico.

Per ogni like che Can Yaman riceverà sul suo profilo Instagram, sarà donato un prodotto al banco alimentare. Con queste parole il tenebroso Francesco Demir di Viola come il mare ha spiegato l’iniziativa sul suo profilo social:

“Per ogni like si donerà un prodotto per il Banco Alimentare. Un sostegno ed un saluto dall’Ungheria agli amici di De Cecco Pasta. È un onore partecipare ad un’iniziativa del genere che porta tanta bontà”. Nonostante Can si sia ambientato perfettamente nel nostro paese, ha deciso di portare un ò della Turchia in Italia, inserendo all’interno della fiction un liquore turco molto famoso, il Raki. Chissà in quanti l’hanno notato?