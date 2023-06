Il reboot del film “Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi” cancellato | Ecco perché

Tutti avremmo voluto un reboot in chiave moderna di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi ma a quanto pare questo è stato cancellato. Ce lo ha detto Josh Gad tramite tweet. Ecco cosa è successo.

L’attore e doppiatore statunitense, Josh Gad stava progettando di realizzare un sequel di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi che avrebbe rilanciato il popolare franchise per bambini. Sfortunatamente, sembra che il budget potenziale si sia ridotto a zero.

Il nome del film proposto sarebbe stato, semplicemente, Shrunk e l’intero progetto è in lavorazione dal 2019 circa, quando è stato annunciato con Gad come co-protagonista: avrebbe infatti spalleggiato la star del franchise originale, Rick Moranis, che si era ritirato da Hollywood da decenni ma, in occasione di un possibile reboot del film che in fondo l’ha reso famoso, ha accettato di tornare a lavorare per la pellicola interpretando lo scienziato Wayne Szalinski. Gad doveva interpretare la versione adulta di suo figlio nei film precedenti.

Il regista originale di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, Joe Johnston, avrebbe dovuto dirigere anche questo tanto atteso sequel. Nonostante però la grande curiosità sul progetto, questo non è mai andato a buon fine. Quattro anni dopo infatti, i fan stanno ancora aspettando Shrunk. Quindi perché non è stato prodotto?

Le ragioni dietro la cancellazione

L’attore che avrebbe dovuto essere la co-star all’interno di questo reboot, Josh Gad era eccitato all’idea di poter prendere parte ad un reboot così importante.

Sfortunatamente però tramite tweet ha dovuto avvertire i fan che il film reboot di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi non avrebbe mai potuto vedere luce perché sopresso. Lo stesso Gad ha fornito un aggiornamento sul progetto sul suo account Twitter questa settimana. E non è promettente: “Molti mi chiedono cosa sta succedendo con Shrunk“, ha scritto Gad. “La verità è che eravamo a pochi centimetri dall’inizio e poi è arrivato il COVID, a pochi centimetri dal ricominciare e poi il mio programma è esploso di conflitti, a pochi centimetri dal ricominciare e il budget ha avuto la meglio su di noi“.

Come ben sanno i fan, il film era una parte fondamentale del grande franchise Disney e nonostante questo, il film originale del 1989 diretto da Joe John molto probabilmente non riuscirà mai ad uscire nelle sale cinematografiche. Almeno, per ora non è previsto.