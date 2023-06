A Milano il ristorante di Sophia Loren: ecco dove si trova e cosa si mangia

Sei già stato al ristorante di Sophia Loren a Milano? Ecco dove puoi trovarlo e cosa puoi mangiare.

Dopo il locale di Firenze il Sophia Loren Restaurant – Original Italian Food è presente da tempo anche a Milano. La famosa attrice napoletana è orgogliosa della sua catena di ristoranti in cui è possibile mangiare anche delle gustose pizze gourmet.

A Ottobre 2022 ha avuto luogo a Milano l’inaugurazione del ristorante di Sophia Loren sito in via Cesare Cantù 3, a pochissima distanza dal Duomo. Nel corso della stessa serata dell’inaugurazione, la Loren ha voluto prendere parte ad un’esclusiva cena in compagnia di alcuni suoi ospiti, tra cui Madalina Ghenea. Tutto questo è stato possibile grazie a un accordo con la Dream Food di Luciano Cimmino, grazie alla quale la Loren potrà proseguire con l’apertura di numerosi altri ristoranti non solo in Italia ma anche all’estero.

La pizza di Sophia Loren

Il ristorante di Sophia Loren a Milano si estende per una superficie di 400 metri quadrati e siedono 150 coperti, uno spazio che è stato il frutto di un progetto dello Studio di Architettura e di Ingegneria Redaelli e associati in collaborazione con Costa Group. Le sale principali sono tre, una prima che è dedicata al cocktail & wine bar e una seconda e una terza dedicate al ristorante vero e proprio.

Il menù del Sophia Loren Restaurant – Original Italian Food prevedere alcuni dei piatti più tradizionali della nostra cucina e la pizza a cura di Francesco Martucci, premiato per ben quattro anni consecutivi come miglior pizzaiolo al mondo. A collaborare con Martucci ci sono poi altri due nomi di grande spessore: Gennaro Esposito, proprietario del ristorante due stelle Michelin Torre del Saracino, ai dolci di Carmine Di Donna, tra i migliori maestri pasticceri in Italia.

Quanto costa?

Come ci si sarebbe potuto aspettare, i prezzi dei piatti del Sophia Loren Restaurant di Milano sono inevitabilmente alti. Tralasciando i 150 euro circa del plateau di ostriche, scampi e gamberi in versione Royal, una pizza Margherita costa intorno ai 13 euro. La Mani di Velluto e la Futuro di Marinara arrivano ai 20 euro, mentre la Valorizzazione della Patata addirittura ai 24.

Per quanto riguarda il menù delle bevande, sono incluse nel menù un centinaio circa di etichette di vini tra rossi, bianchi, rosati, dolci e bollicine. I loro prezzi possono oscillare tra i 20 e 60 euro circa, mentre i cocktail, circa una quarantina in tutto, hanno in media un prezzo tra i 10 e i 12 euro.

Le parole di Sophia Loren

In occasione dell’inaugurazione del suo ristorante a Milano, senza ombra di dubbio tra i locali di maggior spicco della sua catena, Sophia Loren aveva rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Ho abbracciato da subito con molto entusiasmo questo progetto perché racchiude in sé alcune delle cose che amo di più: la cucina italiana e partenopea, i momenti di condivisione intorno a un tavolo con la mia famiglia e i miei amici, e poi diversi dei personaggi che ho interpretato sono in qualche modo legati alla cucina“.