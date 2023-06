Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: il retroscena dietro il divorzio

Il conduttore Paolo Bonolis e l’opinionista Sonia Bruganelli si sono lasciati dopo circa vent’anni di matrimonio. Ecco un dettaglio inedito dietro la rottura.

Gli ultimi giorni sono stati molto movimentati, tra la morte di Silvio Berlusconi, il litigio tra Fedez e Luis Sal e la rottura tra Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri. Un’altra coppia, infatti, è giunta al capolinea: stiamo parlando di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, che hanno rivelato di essere in trattative per il divorzio tramite un comunicato stampa.

Sembra, infatti, che la coppia fosse in crisi da tempo. Il loro amore, però, durava da parecchi anni: si erano sposati nel 2002 e hanno tre figli. Il conduttore televisivo, prima di conoscere l’opinionista del Grande Fratello Vip, aveva avuto un precedente matrimonio con la psicologa americana Diane Zoeller (con la quale ha due figli) e una lunga relazione con la showgirl Laura Freddi, con la quale lavorava a Non è la Rai.

La coppia sembrava molto unita e affiatata, ma pochi giorni fa Vanity Fair ha pubblicato un’intervista esclusiva, dove entrambi dichiaravano la fine del matrimonio e l’inizio delle trattative della separazione. I due, però, non starebbero affrontando il processo nello stesso modo. Il conduttore, infatti, avrebbe accusato il colpo molto più gravemente.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, il presentatore in crisi dopo il divorzio?

Già da diverso tempo girava la voce che Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli stessero affrontando un momento di grave crisi. I due avevano sempre smentito la notizia, finché non hanno rivelato tramite Vanity Fair di starsi preparando al divorzio. Tuttavia, come riportato dal settimanale Oggi, sembra che le due parti non stiano affrontando la situazione nello stesso modo.

Dopo l’annuncio ufficiale della rottura, entrambi sono un po’ spariti dalle scene ed è difficile reperire informazioni a riguardo. Tuttavia, il giornale di gossip sostiene che il presentatore televisivo stia uscendo dalla separazione in modo molto più triste e drammatico rispetto all’ex compagna. A quanto pare, infatti, lui non avrebbe voluto divorziare.

La rivista così dichiara: “Bonolis nutre ancora un profondo sentimento per Sonia. […] Lui ha lottato fino all’ultimo per salvare il matrimonio e la scelta di concluderlo non è partita da lui”. Lo showman romano starebbe soffrendo così tanto, da decidere di ritirarsi temporaneamente dalle scene e prendersi un anno sabbatico. Al momento, però, non c’è niente di certo.