Damiano dei Maneskin e Martina Taglienti: sono una coppia? | La foto

Dopo lo scandalo sulla rottura con Giorgia Soleri, Damiano dei Maneskin ha una nuova fidanzata? Ecco le foto che confermerebbero la teoria.

Non solo Fedez e Luis Sal. Pochi giorni fa il web è esploso anche quando su TikTok è stato pubblicato un video che mostrava Damiano David – leader della band Maneskin – baciare un’altra ragazza durante una festa in discoteca. Fu uno scandalo perché, fino a quel momento, tutti credevano che il cantante fosse ancora fidanzato con l’attivista Giorgia Soleri, con la quale aveva una relazione stabile da ormai diversi anni.

Il frontman ha dichiarato sui social che lui e la ragazza si erano in realtà lasciati da tempo, ma che non lo avevano ancora comunicato. Anche Giorgia ha confermato la questione su Instagram, aggiungendo però che avevano deciso una data per ufficializzare la cosa e che comunque, fino a quel momento, erano stati una coppia aperta, non monogama. I due sembrerebbero in brutti rapporti, dal momento che lei ha smesso di seguire tutti i membri della gruppo sui social.

Ma chi era la ragazza che Damiano stava baciando in discoteca? Si chiama Martina Taglienti: ora sarebbe la sua nuova fidanzata?

Damiano dopo la rottura con Giorgia Soleri: tutto su Martina Taglienti

Dopo la scandalo, Damiano David e Martina Taglienti hanno deciso di non nascondersi più e si sono mostrati mentre cenavano in un ristorante a Roma, insieme ad altri amici. Dalle foto si può vedere il cantante che scherza e si diverte, mentre lancia sguardi complici alla bella Martina. Per il momento, i due non hanno confermato di essere una coppia ufficiale, ma dalle immagini sembrano senza dubbio molto affiatati.

Damiano e Martina si conoscono da parecchio tempo, ormai dal 2017 e di conseguenza è facile immaginare che la conoscesse anche la ex Giorgia Soleri. Fin dal 2017, i due interagivano pubblicamente molto sui social, soprattutto su Instagram, dove sono entrambi molto attivi. “Ti amooooo” le ha scritto una volta lui sotto una foto, aggiungendo anche un “Posso dire che sei la mia fidanzata?“. Lei aveva risposto: “Non è professionale, non diciamolo in giro“.

Sembrerebbe, quindi, che dal 2017 i due abbiano iniziato a coltivare una bella amicizia, che adesso si sia evoluto in qualcosa di più profondo. Ma chi è precisamente la bionda e bella Martina Taglienti? Ha 22 anni ed è una modella e influencer affermata, già molto conosciuta soprattutto sul web dai giovanissimi. Lei e Damiano si sarebbero incontrati grazie a Victoria De Angelis, bassista del gruppo.