La crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è una bufala | Una novità rivelata cambia le carte in tavola

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in crisi? In realtà sono più uniti che mai e un recente annuncio ha lasciato senza parole i loro fan.

Sono circolate sul web molte fake news su una crisi grave tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis che faceva ipotizzare la fine del loro matrimonio. Ma ora la coppia ha fatto un annuncio che ha cambiato le carte in tavola, facendo abbandonare ai fan l’idea di una fine tra di loro. Anzi! Sono più uniti che mai e hanno raggiunto insieme un nuovo traguardo, che nessuno immaginava.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli stanno insieme da più di vent’anni, hanno tre figli con cui spesso fanno contenuti social. Bonolis prima è stato sposato con Diane Zoeller, dalla quale ha avuto due figli, Stefano e Martina e poi è arrivata Sonia nella sua vita.

L’annuncio inaspettato

Avanti un Altro è il programma che Bonolis conduce da diversi anni con Luca Laurenti sulle reti Mediaset, arrivato alla sua dodicesima edizione. In alcune interviste recenti il conduttore e marito di Bruganelli ha detto di pensare alla pensione nell’arco di due anni. Sarà vero?

Per il momento questa decisione sembra poter aspettare perchè Bonolis ha dichiarato: “È l’ultima puntata, mi auguro che vi siate divertiti. Ci auguriamo che questa edizione vi sia piaciuta. Probabilmente dovremmo esserci pure l’anno prossimo, non sappiamo, metti che ci succede qualcosa…” riferendosi alla nuova edizione di Avanti un Altro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Il lieto evento della coppia tv

Sui social Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno pubblicato un video ironico per smentire la loro crisi e con l’occasione hanno anche aggiunto una novità per i followers che ha incuriosito ed entusiasmato molti. Hanno confermato una nuova edizione di Ciao Darwin che potrebbe coinvolgere entrambi.

I fan non vedono l’ora, amano lo show capitanato da Bonolis e Laurenti da molto tempo, che regala qualche ora di leggerezza e spensieratezza agli spettatori. Questa nuova stagione sembrava essere in dubbio in quanto Paolo parlava di pensionamento anticipato, ma da questa conferma di Sonia, sappiamo che Bonolis ha deciso di regalare un’altra stagione di divertimento al pubblico e forse coinvolgerà anche la moglie che ormai è diventata un volto fisso in tv come opinionista e ospite in vari programmi.