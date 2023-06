Uomini e Donne: tornano insieme due ex corteggiatori | Scopri di chi si tratta

A distanza, il programma di Uomini e Donne ci regala ancora storie d’amore immortali: infatti due ex corteggiatori sono tornati insieme. Ecco chi sono.

Il programma di dating più famoso e seguito d’Italia, in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi, ci ha regalato in queste ore un’altra storia d’amore da osservare con la lente d’ingrandimento: si sa, l’amore non è mai calmo come lo specchio di un lago e spesso prende strade tortuose e impervie che finiscono per allontanare i due innamorati.

Nel migliore dei casi, se si ha la chimica giusta tra le parti e si coglie il momento perfetto in cui può sbocciare il seme dell’amore, la coppia non scoppia, al contrario invece può succedere che nonostante ci fosse il sentimento, questo non è bastato. In fondo si sa, l’amore non è mai abbastanza per sorreggere da solo un’intera relazione: la loro storia sembrava essere infatti giunta definitivamente al capolinea qualche mese fa ma poi…

Scopri cosa è successo alla famosa coppia di Canale 5.

Lilli Pugliese e Simone Florian di nuovo insieme

Sono tornati insieme dopo tre mesi separati: Simone Florian e Lilli Pugliese i due ex concorrenti e corteggiatori del dating show di Maria De Filippi, sembrava avessero chiuso definitivamente la loro storia, e invece…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LILLI (@lillipugliese_)

Lilli Pugliese era infatti l’ex corteggiatrice di Luca Salatino, mentre Simone Florian era l’ex corteggiatore di Jessica Antonini. I due erano usciti allo scoperto, più che altro paparazzati sui social, lo scorso ottobre 2022: infatti dopo il programma era stato lui, Simone Florian a contattare lei, Lilli in privato dopo aver lasciato entrambi la trasmissione di Canale 5, e così avevano dato inizio alla loro storia d’amore. Poi però, dopo pochi mesi, a Febbraio si vociferava di una rottua tra i due e subito dopo, questi rumor sono stati confermati: i due si erano lasciati.

Ma a quanto pare non definitivamente perché poche ore fa la coppia, attraverso un reel su instagram ha annunciato di essere tornata più forte e più innamorata di prima.