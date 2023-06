Il nuovo programma di Stefania Orlando: Ogni cosa al suo posto | Di cosa si tratta

Stefania Orlando torna in tv come conduttrice di un nuovo programma su Real Time. Ecco di cosa si tratta.

Tra RAI e Mediaset si sta rivoluzionando un po’ il parterre di presentatori e anche il digitale introduce le sue novità a quanto pare. Stefania Orlando, infatti, potrebbe essere alla guida di un programma tv tutto suo che andrà in onda su Real Time riproponendo un format inglese chiamato Sort your life out. Lo show è iniziato il 14 giugno e si chiama Ogni cosa al suo Posto.

Orlando è entusiasta della proposta anche perchè è da diverso tempo lontano dai riflettori e, a tal proposito, ha dichiarato al settimanale Chi: “Se la considero una rete troppo stretta per me? Il contrario! È un gran passo in avanti! […] È una rete inclusiva, giovane, che vive di idee, coraggio ed entusiasmo. Gli ascolti sono importanti ma non c’è la pressione che si può respirare altrove. Mi ha coinvolta Laura Carafoli, una professionista che sa valorizzare le risorse e che, come me, crede nelle donne. Se possiamo affermare che ripartirò da Discovery? Ci sono idee e soprattutto tanta voglia di fare, sono entusiasta. Questo per la mia carriera è un periodo sperimentale, quello che avrei dovuto fare all’inizio lo sto facendo ora”.

Ogni cosa al Posto tuo: che tipo di programma è

Dopo aver già messo un piede su Real Time con Questa è casa mia condotto da Tommaso Zorzi, Stefania Orlando punta su un nuovo tipo di show dedicato soprattutto al pubblico femminile. In ogni puntata, girata in un comune italiano, c’è comunque un gruppo diesperti pronti a dare consigli su come effettuare un decluttering a casa per eliminare il superfluo, senza cedere all’ordine maniacale e invitando a vivere con maggiore leggerezza anche un eventuale disordine.

Iniziato con il piede giusto

La prima puntata è andata in onda il 14 giugno e si può recuperare sulla app Discovery+. Gli esperti Mariapaola, che si occupa da quindici anni di selezionare personale domestico per le famiglie e di fare formazione per chi lavora nelle case, Elena, professional organizer convinta che in casa e nella vita non ci si debba stressare per il disordine, e l’inventore Rulof che ha fatto del riciclo il suo stile di vita.

Un programma che aiuta a mettere in ordine le varie case dei protagonisti aiutandoli a trovare più che altro un ordine mentale per gestire la casa in modo funzionale.