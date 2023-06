Uomini e donne, una coppia over è in crisi? La dichiarazione di lei

Sembra che una coppia del trono over di Uomini e donne sia in crisi: lei ha affermato che è un momento difficile.

Durante ogni edizione di Uomini e donne nascono nuove coppie, alcune rimangono insieme per molti anni, mentre altre instaurano relazioni molto più brevi. Il programma di Maria De Filippi esiste da più di vent’anni ed è ancora oggi uno dei più seguiti di Canale 5. La conduttrice, nel corso del tempo, ha sempre cercato di migliorarlo e arricchirlo, svecchiandolo quando necessario e aggiungendo categorie diverse a seconda dei partecipanti.

Durante questa edizione si sono già formate diverse coppie, anche se la trasmissione ha deciso di dedicare più spazio a Riccardo Guarnieri e Biagio Di Maro. Altri due concorrenti, tuttavia, avevano attirato l’attenzione degli spettatori: stiamo parlando di una coppia del trono over, ovvero Antonella Perini e Luca Panont.

I due avevano subito dimostrato di avere una certa affinità e avevano deciso di lasciare il dating show insieme per approfondire la reciproca conoscenza lontano dagli studi televisivi. Poco tempo dopo, era arrivata la notizia che aspettavano un bambino: tutto sembrava perfetto, ma a quanto pare ora stanno affrontando un periodo di crisi. Ecco che cosa ha dichiarato lei sui social.

Uomini e donne, Antonella Perini e Luca Panont in crisi: “Non è un momento facile”

Dopo essere stati insieme per alcuni mesi, Antonella Perini e Luca Panont avevano dichiarato ufficialmente di essere in attesa del primo figlio. La loro vita amorosa, quindi, sembrava perfetta e in molti aspettavano solo il matrimonio. A quanto pare, però, qualcosa è andato storto. L’ex dama di Uomini e donne ha rilasciato alcune informazioni tramite Instagram, dove ha risposto alle domande dei fan nelle stories.

Uno dei problemi più seri sarebbe la distanza: lei abita a Udine e lui a Peschiera del Garda e tramite i social, lei ha spiegato che ultimamente lui sarebbe assente. Gestire la relazione a distanza è difficile: “Non è un momento facile […] La lontananza mi far star male, non ho mai avuto né voluti rapporti a distanza e non è facile per me vivere le persone che amo lontano da me. Speriamo di poter risolvere questo il più presto possibile“.

I follower, infine, le hanno chiesto come stesse procedendo la gravidanza e se andasse tutto bene in quel senso. Lei ha dato una risposta ambigua: “Avevo fatto anche un piccolo video per dirvi che attendo di avere Luca accanto e poi vi racconteremo“. Infine, ha ringraziato i fan per l’affetto che le dimostrano ogni giorno.