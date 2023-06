Fabio Fazio e Lucia Annunziata: chi prenderà il loro posto in Rai?

Ormai da diverse settimane i conduttori Fabio Fazio e Lucia Annunziata hanno ufficializzato l’addio a Rai. Ma chi prenderà il loro posto? Ecco i nomi.

In molti sono rimasti sconvolti quando ormai diverso tempo fa Fabio Fazio ha annunciato che questa sarebbe stata la sua ultima edizione di Che tempo che fa e che avrebbe lasciato il palinsesto Rai. Il conduttore ha quindi deciso di imbarcarsi in una nuova esperienza il prossimo autunno a Discovery, dove lo seguirà anche la fedele collega e amica Luciana Litizzetto.

Si è trattata di una grave perdita per Rai, che ospitava il presentatore da quaranta anni. E, tra l’altro, non è stato l’unico addio importante. Anche Lucia Annunziata, storica conduttrice di In mezz’ora e giornalista di Rai3, ha deciso di andarsene, dopo ben diciotto anni di carriera. In questo modo, i vertici del palinsesto si sono ritrovati a dover cercare ben due sostituti all’altezza di questi personaggi.

Ci sono state diverse ipotesi e numerosi rumors: per un po’ è anche girata la voce che Alessandro Cattelan avrebbe sostituito Fazio Fabio e Che tempo che fa la domenica sera con un nuovo programma. Poi, si è anche parlato di un eventuale spostamento di Report.

Rai, chi sostituirà Fabio Fazio e Lucia Annunziata

Come riportato dall’ANSA, Fabio Fazio e Lucia Annunziata saranno sostituiti da due volti noti del palinsesto Rai: Sigfrido Ranucci e Monica Maggioni. Da ottobre, infatti, Report andrà in onda la domenica sera, al posto di Che tempo che fa, con sempre alla conduzione lo stesso Ranucci. In mezz’ora, invece, passerà a Monica Maggioni e tornerà al format di trenta minuti, seguito da In mezz’ora – Storie, con i reportage. Serena Bortone, infine, sostituirà Massimo Gramellini il sabato sera.

La notizia ufficiale riportata dall’ANSA non si discosta dal pettegolezzo di qualche tempo fa, quando si mormorava già dell’eventuale spostamento di Report da sabato a domenica sera. Alcuni giorni fa, infatti, come riportato anche da Biccy, si diceva: “Come già annunciato nei giorni scorsi i Direttori dei Generi stanno ancora lavorando alla definizione dei palinsesti della prossima stagione che verranno illustrati in Consiglio di Amministrazione il prossimo 22 giugno e presentati a Napoli il 7 luglio“.

“I Direttori inoltre stanno anche incontrando i vari conduttori che saranno i protagonisti delle prossime produzioni. Per questo motivo qualunque ricostruzione, anche con riferimento alla trasmissione Report, è da ritenersi prematura e priva di fondamento“. Un’intuizione che poi si è rivelata abbastanza corretta.