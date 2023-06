Cinema Revolution: ecco come funziona l’iniziativa | Solo 3,50 euro per un film

Ecco come funziona l’iniziativa del Ministero della Cultura.

Cinema Revolution è un progetto portato avanti dal Ministero della Cultura: ecco come funziona.

Un’iniziativa per portare più gente possibile nei cinema anche nel corso della stagione estiva. A tale scopo, il Ministero della Cultura ha deciso di portare avanti il progetto denominato Cinema Revolution, avviato per la precisione lo scorso 16 giugno e pronto ad andare avanti fino al prossimo 16 di settembre. Ecco nel dettaglio come funziona l’intera iniziativa.

L’iniziativa Cinema Revolution

L’iniziativa Cinema Revolution andrà dunque avanti per tutta l’estate, e dà alle persone la possibilità di guardare film sia italiani che stranieri al prezzo speciale di soli tre euro e cinquanta. Oltre che nel corso della cinque giorni di Cinema in Festa, andare in sala costerà però così poco fino al 21 settembre solo e soltanto in tutte quelle sali che hanno aderito al progetto del Ministero della Cultura.

Lo stesso Ministero ha deciso di puntare forte su tale idea. L’iniziativa è stata infatti promossa e sostenuta grazie ad un investimento di ben 20 milioni di euro. Inoltre, a sostegno del progetto si sono fortemente espressi praticamente tutte le componenti del mondo cinematografico, dai produttori ai distributori fino ad arrivare agli esercenti. Un modo, questo, per avvicinare le persone al mondo del cinema anche in mesi storicamente poco favorevoli per l’affluenza nelle sale come sono per l’appunto quelli estivi.

Come funziona il progetto Cinema Revolution

Il progetto Cinema Revolution – Che spettacolo l’estate ha avuto inizio nel 2022 e prevede, fino al 2026, ingressi a prezzo enormemente ridotto per film, masterclass, anteprime e per qualsiasi altro tipo di evento che preveda la presenza dei protagonisti.

Per quanto riguarda l’edizione del 2023, la cosiddetta cinque giorni di Cinema in festa si è già tenuta nel corso di questo mese di giugno, ovvero da domenica 11 fino a giovedì 15. Vi sarà poi una seconda occasione, vale a dire dalla domenica 17 fino al giovedì 21 del mese di settembre.

La prima edizione di Cinema in festa, iniziativa lanciata da Anica e Anec con il supporto e la collaborazione del Ministero della Cultura e del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano, si è già rivelata uno straordinario successo. Nel corso dell’estate del 2022, il progetto aveva fatto registrare la bellezza di 1,15 milioni di spettatori, e in questo 2023 costituirà parte integrante dell’intero Cinema Revolution.

Le sale che aderiscono al progetto

All’iniziativa Cinema Revolution di questo 2023 hanno già aderito il 95% dei cinema italiani. Ciò per un totale di circa 3.000 schermi, sui quali verranno dunque proiettati non solo i film già usciti ma anche diverse anteprime del cinema italiano ed europeo.