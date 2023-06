GF Vip, le rivelazioni di Giacomo Urtis: “Corteggiato da uomini etero”

Le dichiarazioni dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

L’ex del GF Vip Giacomo Urtis ha confessato di essere stato corteggiato da diversi uomini etero.

Giacomo Urtis, ex concorrente del Grande Fratello Vip e comunemente noto come il chirurgo dei vip, si è sottoposto di recente ad un intervento chirurgico allo scopo di modificare leggermente il proprio aspetto. Urtis ha parlato di questo e di tanto altro nel corso di un’intervista rilasciata per Novella 2000.

Giacomo Urtis: le parole sull’intervento chirurgico

L’ex del GF Vip Giacomo Urtis si è sottoposto nell’ultimo periodo ad un intervento di lip lift per ridefinire i contorni delle proprie labbra. Questa non sarà però certamente l’ultima operazione: verso il mese di settembre è infatti in programma un altro intervento, anche se i relativi dettagli sono per il momento segreti.

Come ammesso dal diretto interessato, tra gli interventi già attuati c’è stato quello del leggero innalzamento della punta del naso allo scopo di poter acquisire un aspetto maggiormente femminile. Nel corso dell’intervista per Novella 2000, Urtis ha risposto così in merito ai commenti che parlavano di una presunta ispirazione all’aspetto di Ilary Blasi:

“Forse, o magari potrebbe essere lei ad ispirarsi a me. In una puntata de L’Isola dei Famosi ha sfoggiato un taglio di capelli identico al mio. Coincidenza? Chi lo sa. Comunque Ilary mi piace molto“.

Poi in merito ai cambiamenti apportati al suo corpo e alla dualità di generi che sta caratterizzando il suo recente periodo:

“Quanto al mio corpo l’ho già plasmato a mio piacimento e sono soddisfatta. Ogni tanto mi sento Giacomo e ogni tanto Jenny, ma sono anche gli altri a crearmi confusione rivolgendosi a me come donna. Mi trovo in una fase in cui sto con un gigantesco punto interrogativo sulla faccia, non avendo ancora fatto chiarezza con me stesso. La mia è un’ambiguità che sta iniziando a fare tendenza. Ieri ero in aeroporto e ho sentito un ragazzo con indosso una parrucca bionda dire all’amico di essersi vestito da Giacomo Urtis. Quando mi ha visto per poco non è svenuto. Ma se qualcuno mi prende a modello perché biasimarlo?”

Giacomo Urtis sulla sua vita sentimentale

Giacomo Urtis è poi passato a parlare dell’argomento riguardanti la sua vita sentimentale, precisando di non sentirsi per nulla pronto per una relazione stabile:

“Ho origini venezuelane, il che fa di me una persona volubile. Oggi potrei dirti ti amo e poi domani addio“.

Infine Urtis ha ammesso di essere stato corteggiato anche di recente da diversi uomini eterosessuali:

“Sono molto corteggiata da uomini etero e talvolta mi capita di ricambiare l’interesse, salvo poi stufarmi a causa della loro ostinazione nel cercare di mantenere il piede in due staffe. Io mi sento sedotto da chi mi fa stare bene, indipendentemente dal fatto se sia maschio o femmina. In una relazione non esiste solo il sesso, attività nella quale tra l’altro non sono nemmeno così bravo. A letto so fare bene solo un paio di cose“.