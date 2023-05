Chi riconosce questo ragazzo sorridente in foto? Oggi è un fenomeno della tv | Ecco chi è

Chi è questo misterioso ragazzo che appare sorridente in foto? L’avete riconosciuto? Oggi è un fenomeno della tv molto amato e seguito, soprattutto per la sua simpatia. Ecco di chi stiamo parlando.

Avete riconosciuto chi è questo ragazzo così sorridente della foto? Il personaggio misterioso oggi è un fenomeno della tv, molto apprezzato non solo per la sua professionalità, ma anche per la sua simpatia. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura, ecco chi è e che cosa fa oggi.

Sicuramente quando vi sveleremo il nome del ragazzo misterioso vi “mangerete le mani” nel caso non l’aveste riconosciuto prima, in quanto quegli occhi sono impossibili da dimenticare, lo vedete spesso non solo nei suoi programmi, ma anche in un famoso spot. Comunque, bando alle ciance, nel prossimo paragrafo capirete molte cose.

Chi è il ragazzo misterioso?

Eccoci di nuovo qui per il nostro consueto appuntamento del nostro giochino: “Indovina il personaggio misterioso”. Per chi si fosse perso le regole delle manche precedenti, come sempre vi sveleremo qualche indizio in questo paragrafo, prima di svelarvi il nome del nostro protagonista. Vince ovviamente chi indovina la sua identità prima della nostra soluzione.

Molto bene, cominciamo. Allora il ragazzo sorridente è un famoso conduttore televisivo e radiofonico italiano di 42 anni, è sposato dal 2014 e ha una figlia di 7 anni, la piccola Olivia. Durante la sua carriera, nonostante le critiche ricevute, questo personaggio è andato avanti per la sua strada, sempre a “testa alta”. Ha dimostrato il suo valore in diverse occasioni, soprattutto durante la sua lunga conduzione per il noto talent show, X Factor, nel quale ha visto “nascere” grandi volti della musica.

Tra i vari impegni lavorativi che porta avanti, attualmente è stato assunto anche dalla Rai con un programma tutto suo, il quale riporta il suo cognome anche nel titolo dello show. A volte irriverente, il ragazzo è stato non solo il volto di una nota compagnia telefonica, ma ha anche prestato la sua voce a dei famosi cartoni animati.

Ecco chi è il ragazzo sorridente

Avete capito chi è il famoso ragazzo sorridente della foto? Bravi, ormai siete diventati bravissimi! Stiamo ovviamente parlando di Alessandro Cattelan, l’amato conduttore di, Stasera c’è Cattelan su Rai 2. Tra le tante notizie che abbiamo scovato su di lui, in quanti sapevano che Cattelan ha vestito anche i panni del tatuatore? In una puntata del suo show, ha tatuato il personaggio animato di Peppe Pig, al famoso rapper Jack la Furia. L’avete vista quella puntata?

Tornando alla foto di copertina, Alessandro Cattelan, ha voluto festeggiare con il sé del passato, la sua prima diretta avvenuta ben 22 anni fa. Ecco cosa ha dichiarato in merito: “22 anni fa, oggi, facevo la prima diretta della mia vita. Allo scoccare della mezzanotte nasceva VIVA tv (diventata poi nel giro di qualche mese All Music ) e alle 14 andava in onda la prima puntata di VIV.it…”.