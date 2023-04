“Non si può vivere…”: Serena Bortone, l’annuncio è strappalacrime | Dolore indescrivibile

Dolore indescrivibile per Serena Bortone, annuncio strappalacrime è quello rilasciato dalla conduttrice sui social, non si può vivere senza di loro, per questo è difficile andare avanti vedendo la situazione attuale. Dopo quello che hanno fatto, sembra che oggi sia finito tutto nel dimenticatoio.

Non si può vivere senza loro, con questo annuncio social strappalacrime, Serena Bortone ha descritto il dolore indescrivibile che prova in questo momento. Hanno fatto tanto e oggi sembra che le loro azioni siano state dimenticate, per questo la conduttrice ha voluto ricordarli a modo suo, con le sue parole.

Serena Bortone come in molti sapranno è la nota conduttrice del programma Rai, Oggi è un altro giorno, il quale gestisce dal 2020. La Bortone, che non è solo una conduttrice ma anche un’autrice televisiva e una giornalista, grazie alla sua parlantina, non l’ha mai mandata a dire a nessuno, per questo riesce ad affrontare diverse tematiche di approfondimento nel suo programma, senza “perdere mai il filo”.

Frecciatina al veleno colta da Serena Bortone

Nella puntata di qualche giorno fa del “suo”, Oggi è un altro giorno, tra i vari ospiti della padrona di casa, Serena Bortone, sono stati ricevuti anche Don Backy alias Aldo Caponi e Fausto Leali. I due, hanno parlato di diverse tematiche e di quel bellissimo rapporto di amicizia che i due portano avanti da sempre, che li ha portati ad essere una grande famiglia. I due, come hanno raccontato si vedevano spesso, inoltre Caponi ha ospitato diverse volte Leali per le vacanze nella sua residenza a Forte dei Marmi.

Oltre a questa rivelazione, Don Backy ha svelato di aver ospitato anche Renato Zero nella sua casa delle vacanze, prima che diventasse famoso, poi a detta sua, la fama gli ha cancellato i ricordi e non si sono più sentiti. Ovviamente, la Bortone non si è fatta scappare questa indiscrezione e ha chiesto spiegazioni in merito, così Caponi che non vedeva l’ora di “affondare il coltello”, ha concluso dicendo: “Non ci siamo più mai visti nè sentiti. Una volta gli ho portato un brano che, secondo me, era anche adatto a lui e non mi ha mai degnato di una risposta…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Bortone (@serenabortone)

Annuncio strappalacrime di Serena Bortone

Serena Bortone, nel giorno della Liberazione d’Italia, ha postato sui social una foto, in cui venivano ritratti uomini e donne italiane che hanno combattuto per farci ottenere la democrazia e la libertà che beneficiamo oggi. Ovviamente per non incappare negli stessi errori del passato, la storia deve rimanere ben impressa nella mente delle varie generazioni.

Ecco un piccolo estratto delle parole della Bortone: “Buona liberazione a tutti! Senza memoria, senza radici, non si può vivere il presente con discernimento. E quindi sempre grazie alle donne e agli uomini che combatterono per liberare l’Italia dal giogo nazifascista…”.