Copweb: il trailer ufficiale del nuovo horror firmato Bodin

Cobweb. Il trailer del nuovo horror di Samuel Bodin, regista della serie Marianne, mette già i brividi. Recuperalo qui.

Lionsgate ha rilasciato il nuovissimo trailer in anteprima del nuovo lungometraggio del regista Samuel Bodin, il giovanissimo regista che qualche anno fa ha incontrato la fama e il favore della critica con una serie tv horror, diffusa sulla piattaforma streaming Netflix, Marianne: nella serie in otto episodi, si raccontava la storia di una celebre scrittrice di romanzi dell’orrore che, dopo essere tornata nella sua città natale, deve fare i conti con uno spirito maligno che la perseguita da moltissimo tempo nei suoi sogni e che ora invece, è tornato a farlo nel mondo reale.

Dopo Marianne uscita per Netflix nel 2019, Bodin torna a far parlare di sé con il suo primo lungometraggio per le sale cinematografiche. All’interno del film troviamo Lizzy Caplan come protagonista e Chris Thomas Devlin alla sceneggiatura.

Trama e Cast

Sceneggiato da Chris Thomas Delvin, già sceneggiatore del film Non aprite quella porta del regista David Blue Garcia, anche questo film già presente nel catalogo Netflix, la trama ufficiale racconta così:

“Peter, otto anni, è tormentato da un misterioso e costante picchiettio proveniente dall’interno ella parete della sua camera da letto- un picchiettio che i suoi genitori insistono che sia tutto frutto della sua immaginazione. Quando la paura di Peter si intensifica, crede che i suoi genitori, intepretati da Lizzy Caplan e Antony Starr, possano nascondere un terribile e pericoloso segreto e mette in dubbio la loro fiducia. E per un bambino cosa potrebbe essere più spaventoso di questo?”.

Nel film nel ruolo della madre di Peter troviamo la talentuosa Lizzy Caplan che probabilmente in questo film riuscirà a riscattarsi dimostrando la sua bravura finora sempre sottovalutata. Al suo fianco Antony Starr nei pannid del padre del protagonista, Woody Norman il bambino nel ruolo di Peter e Cleopatra Coleman, la maestra del bambino.

Il film uscirà nelle sale il 21 luglio 2023 e sarà prodotto da Roy Lee con Vertigo Entertainment, Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver con Point Grey.