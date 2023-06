Chris Hemsworth e Arnold Schwarzenegger: i due insieme in una palestra in Brasile

I due attori si sono incontrati in una palestra a San Paolo.

Chris Hemsworth e Arnold Schwarzenegger si sono incontrati in una palestra in Brasile.

In occasione dell’evento globale di Netflix Tudum, sono accorsi nella città di San Paolo in Brasile tantissime celebrità del mondo del cinema. Tra queste, anche Chris Hemsworth e Arnold Schwarzenegger, con le due star che hanno finito con l’incontrarsi all’interno di una palestra della città brasiliana.

Hemsworth e Schwarzenegger insieme in palestra

Nel corso della giornata di domenica 18 giugno, a San Paolo in Brasile ha avuto luogo come noto l’evento di Netflix Tudum: A Global Fan Event. Un’occasione che ha permesso per l’appunto l’incontro faccia a faccia tra Chris Hemsworth e Arnold Schwarzenegger.

Nello specifico, gli attori di recente protagonisti nel film Tyler Rake 2 (Hemsworth) e nella serie tv FUBAR (Schwarzenegger) si sono incontrati in una palestra, con lo speciale evento testimoniato anche sui social con le immancabili foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chris Hemsworth (@chrishemsworth)

Le parole dei due attori

Chris Hemsworth ha tenuto a immortalare l’evento con una foto pubblicata poi immediatamente sul proprio profilo Instagram. Queste alcune delle parole dell’attore noto a livello planetario per il ruolo di Thor all’interno del Marvel Cinematic Universe: “Non sai mai in chi puoi imbatterti in palestra! Che sogno allenarsi con il solo e unico Arnold Schwarzenegger“.

Un entusiasmo cui Schwarzenegger ha replicato nel seguente modo: “Guarda come sei pompato. Che deltoidi e che tricipiti!“. I due protagonisti hanno poi rilasciato altre dichiarazioni al successivo evento Netflix. Queste le parole di Hemsworth: “Non so come è stato per lui incontrare me, ma per me si è praticamente realizzato un sogno. Poterlo incontrare, poter allenarmi con lui. Lui poi è stato gentile come speravo che fosse. Si è trattato di un momento davvero speciale“.

Chris Hemsworth e Arnold Schwarzenegger avevano di recente lavorato insieme ad un video promozionale per Netflix, ma i due non si erano comunque incontrati di persona, limitandosi a girare le proprie rispettive parti davanti ad un green screen nei propri rispettivi paesi.

Gli ultimi progetti di Chris Hemsworth e di Arnold Schwarzenegger

Chris Hemsworth è alle prese in questo periodo con i primi lavori in seguito a quella che potrebbe forse essere stata la sua ultima apparizione nei panni di Thor. Dopo Thor: Love and Thunder di Taika Waititi del 2022, quarto film del Marvel Cinematic Universe incentrato esclusivamente sul Dio del Tuono, la permanenza dell’attore australiano all’interno dell’MCU è infatti tutt’altro che scontata.

Nel frattempo, l’attore è stato impegnato con Tyler Rake 2, film diretto da Sam Hargrave distribuito su Netflix lo scorso 16 giugno. Passando ad Arnold Schwarzenegger, l’ex governatore della California è stato impegnato nell’ultimo periodo non solo con la serie FUBAR rinnovata di recente per una seconda stagione ma anche con The Family Stallone, il docu-reality che segue la vita quotidiana di Sylvester Stallone e della sua famiglia.