Edge of Tomorrow: le parole di Emily Blunt sul sequel

L’attrice ha rivelato alcune novità in merito al sequel del film del 2014.

Emily Blunt ha reso noti alcuni dettagli sul sequel del film Edge of Tomorrow. A distanza di ben nove anni, si continua ancora a parlare di un possibile sequel di Edge of Tomorrow – Senza domani, film di fantascienza del 2014 diretto da Doug Liman con Tom Cruise e Emily Blunt nei panni dei protagonisti. A parlare delle possibilità di un secondo capitolo è stata ora la stessa Blunt.

Emily Blunt sul sequel di Edge of Tomorrow

Emily Blunt ha recitato al fianco di Tom Cruise nel film del 2014 di Doug Liman. L’attrice, impegnata di recente con il film di Christopher Nolan Oppenheimer in uscita in Italia nel mese di agosto, ha parlato di un possibile sequel della pellicola nel corso di un’intervista per Deadline.

Queste un rapido estratto delle dichiarazioni, tramite le quali la Blunt ha manifestato il suo desiderio di prendere parte ad un eventuale secondo film:

“Sì, mi piacerebbe che fosse fatto un secondo film. Non so quando e non so come, ma mi piacerebbe. Anche se non so se la mia schiena potrebbe sopportarlo“.

Il progetto, per il momento, è rimasto però in fase di pre-produzione per diversi anni. A un certo punto era anche venuto fuori il possibile titolo ufficiale della pellicola, ovvero Live Die Repeat and Repeat, mentre per quanto riguarda la regia e il cast si parlava di conferme quasi sicure per Doug Liman, Tom Cruise e la stessa Emily Blunt.

Il film del 2014

In Edge of Tomorrow del 2014, adattamento cinematografico della light novel All You Need Is Kill del 2004 di Hiroshi Sakurazaka, Tom Cruise interpreta il ruolo di William Cage.

In un futuro prossimo caratterizzato dall’invasione della Terra da parte di esseri alieni chiamati Mimic, il maggiore Cage viene mandato in missione in Francia. Dopo essersi rifiutato di scendere sul campo di battaglia, l’uomo viene arrestato, ma a quel punto il nostro protagonista, dopo essere morto insieme a tutto il resto dell’esercito nella battaglia sulla spiaggia, si risveglia esattamente al momento dell’arresto.

Morto nello scontro sopra citato facendosi esplodere insieme ad un Mimic, il personaggio interpretato da Cruise ha acquisito una capacità che gli permette di rivivere in continuazione sempre lo stesso momento. Il maggiore Cage sfrutta quindi questa capacità per cercare a ripetizione di trovare il modo giusto per distruggere l’esercito dei Mimic: dopo un numero infinito di tentativi gli alieni vengono dunque sconfitti e l’umanità tratta in salvo.