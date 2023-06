The Flash ha già una sua Action Figure ed è iper realistica | Ecco quale

The Flash è appena uscito ma Michael Keaton ha già una sua super hot Action Figure. Scopri come è stata realizzata.

Sideshow e HotToys hanno lanciato in anteprima una nuova serie di Action Figure da collezione ispirata al film appena uscito nelle sale The Flash, in cui abbiamo visto con piacere tornare sullo schermo nei suoi vecchi abiti, Michael Keaton nel ruolo di Batman. The Flash di Andy Muschietti ha raccolto infatti per lo più reazioni positive ma con un’unica critica mossa alla penosa qualità degli effetti speciali: in un film che vede l’uomo più veloce al mondo come protagonista, è effettivamente un pò imbarazzante. Di colpo infatti la critica cinematografica ha puntato alla CGI, una sigla che vuol dire tutto e non vuol dire niente in mano agli sprovveduti, però diciamo che in fatto di compositing non hanno tutti i torti.

Intanto in attesa di un eventuale sequel che il regista ha già intenzione di girare, il mondo del collezionismo ha iniziato ad attivarsi ed è subito uscita una nuova collezione di action figure che ritrae la versione 2023 dell’iconico Burtoniano Batman che nel film di Tim, come in questo di Muschietti viene interpretato da Micheal Keaton.

La nuova Hot Action Figure di Keaton

Riportiamo quanto si può leggere nell’annuncio di Sideshow e Hot Toys:

“Barry Allen usa i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo per cambiare gli eventi del passato, ma il suo tentativo di salvare la sua famiglia altera il futuro. Ora Barry deve lavorare velocemente alla ricerca di supereroi per superare le minacce universali. Questa epica avventura di The Flash si è incrociata con i nostri personaggi DC preferiti dai fan, tra cui Batman. Sta indossando ancora una volta il mantello e maschera per salvare non solo la città, ma questa volta i mondi!

Sideshow e Hot Toys sono entusiasti di lanciare una nuova serie di figure da collezione basata sul film “The Flash” introducendo una figure in scala 1/6 davvero sbalorditiva di Batman (costume aggiornato) accompagnato nell’edizione “First Edition” da un accessorio esclusivo: Il cappuccio di Batman con piedistallo.

L’accurata figure cattura Michael Keaton nei panni di Batman nel suo costume aggiornato visto in The Flash in scala 1/6 con dettagli squisiti delicatamente e splendidamente aggiornati. Presenta una scultura della testa di Bruce Wayne di nuova concezione e una testa con cappuccio di Batman con parte inferiori del viso intercambiabili, entrambe le teste sono dotate di un sistema separato di bulbi oculari rotanti per la regolazione dell’angolazione. Il corpo mette in risalto la forma muscolosa di Batman e consente anche una grande articolazione, un batcostume altamente dettagliato e mantelli intercambiabili in tessuto per replicare i dettagli della trama, bat-gadget caratteristici tra cui un Rampino penetra-muri, un batarang con corda, shuriken ninja, telecomando, timer bomba e Espositore appositamente progettato e illuminato a LED con logo Batman per allestire la tua Batcaverna.

La prima edizione include in esclusiva un cappuccio di Batman con supporto come accessorio bonus. È un superbo oggetto da collezione per i fan del Cavaliere Oscuro!”.