Quella frase che Tom Cruise disse a Emily Blunt sul set di Edge of Tomorrow

L’attore Tom Cruise ha rivolto una certa frase alla collega Emily Blunt mentre stavano girando Edge of Tomorrow – Senza domani. Ma erano davvero parole così controverse?

In questi giorni Emily Blunt è tornata alla ribalta dopo l’annuncio di Oppenheimer. Il film uscirà nel 2023, sarà diretto da Christopher Nolan e racconterà la vita del fisico Robert Oppenheimer. Il cast sarà eccezionale: Cillian Murphy vestirà i panni del protagonista e con lui ci saranno anche Matt Damon, Robert Downey Jr. e Florence Pugh. Emily Blunt sarà la co-protagonista e interpreterà Katherine Oppenheimer, la moglie dello scienziato.

L’attrice appartiene al mondo del cinema e dello spettacolo ormai da diversi anni. Classe 1983, ha iniziato a recitare quando era ancora molto giovane, diventando famosa grazie a pellicole come My Summer Love nel 2004 e Gideon’s Daughter nel 2006. Nel 2018 si è fatta notare da tutto il mondo grazie alla sua performance in A Quiet Place, per cui si è guadagnata uno Screen Actors Guild Award per il ruolo di Evelyn Abbott. Tra poco uscirà il sequel, ma avrà un cast completamente nuovo.

Tra gli altri film famosi a cui l’artista ha collaborato, non possiamo di certo dimenticare Edge of Tomorrow, conosciuto anche come Senza domani in Italia. Qui ha recitato al fianco di Tom Cruise e ultimamente in molti stanno parlando di quella frase che lui le rivolse sul set, nel lontano 2014.

Emily Blunt e Tom Cruise, la frase famosa in Edge of Tomorrow

Sono passati tanti anni dall’uscita al cinema di Edge of Tomorrow, ma di recente Emily Blunt è tornata a parlare della sua esperienza sul set. Si è lasciata andare durante un’intervista, raccontando che ha un bel ricordo del film, ma che girarlo non è stato affatto semplice, soprattutto per alcune scene.

Ha spiegato, infatti, che in molte scene ha dovuto indossare, insieme a Tom Cruise, dei costumi che pesavano quasi 40 chili. All’epoca la CGI non era aggiornata come oggi, quindi gli attori dovevano mettere degli abiti molto pesanti per poter essere poi modificati a computer. Ha raccontato che questo costume era così scomodo da causarle attacchi claustrofobici e che per questo stava pensando di abbandonare il progetto.

Un giorno è scoppiata a piangere e Tom Cruise – che non sapeva cosa fare – è intervenuto con una frase singolare: “Dai, smettila di fare la fighetta!”. La stella di Mission Impossibile optò per una battuta per spezzare la tensione e funzionò: Emily Blunt scoppiò a ridere e si calmò! L’attrice ha aggiunto che grazie a lui è riuscita a concludere il film con più serenità.