Jurassic Park: lo sceneggiatore voleva far fuori il personaggio di Jeff Goldblum

Il personaggio di Ian Malcolm aveva rischiato di essere tagliato fuori dal primo Jurassic Park del 1993.

Lo sceneggiatore del primo Jurassic Park del 1993 aveva pensato di far fuori l’Ian Malcolm di Jeff Goldblum. Tra le saghe in assoluto più amate dell’intero universo cinematografico è praticamente impossibile non includere quella di Jurassic Park.

Il franchise, che contando sia i Jurassic Park che i Jurassic World è arrivato per ora ad un totale di ben sei film, è iniziato con il primo storico capitolo del 1993 diretto da Steven Spielberg. Un vero e proprio cult che sarebbe anche potuto essere privo di uno dei personaggi più amati, ovvero quello interpretato da Jeff Goldblum.

Le rivelazioni dello sceneggiatore di Jurassic Park sul personaggio di Jeff Goldblum

Lo sceneggiatore di Jurassic Park David Koepp aveva pensato in un primo momento di tagliare dalla sceneggiatura della pellicola il personaggio di Ian Malcolm. Quest’ultimo, interpretato magistralmente da Jeff Goldblum, si unisce al dottor Alan Grant (Sam Neill) e alla dottoressa Ellie Sattler (Laura Dern) allo scopo di effettuare una prima valutazione dell’attrazione di Jurassic Park situata sull’isola di Isla Nublar.

Grazie alla più che convincente performance di Goldblum, Ian Malcolm è diventato in breve tempo uno dei personaggi più apprezzati dell’intera saga. Un’interpretazione eccellente, della quale i fan hanno però seriamente rischiato di non esserne mai testimoni.

In un’intervista rilasciata al podcast Script Apart, lo sceneggiatore ha svelato come la prima bozza della sceneggiatura non prevedesse la presenza di Malcolm. A farlo tornare sui suoi passi fu lo stesso Steven Spielberg, che rimase immediatamente colpito positivamente dalle doti attoriali di Jeff Goldblum. Ecco le parole di David Koepp:

“Nella mia prima bozza non avevo il personaggio di Jeff Goldblum. L’ho consegnata e poi ho detto a Steven Spielberg prima di iniziare che Goldblum se ne sarebbe dovuto andare. Ma lui mi rispose che dovevamo mantenere il personaggio di Ian Malcolm“.

Il personaggio di Ian Malcolm

Rappresentato all’interno del film come una sorta di stravagante scienziato e matematico, il dottor Ian Malcolm sarebbe potuto apparire all’inizio come una scelta piuttosto strana come figura da affiancare Alan Grant ed Ellie Sattler nella valutazione di Jurassic Park.

Questo personaggio, ispirato in parte alle opere dello storico della scienza James Gleick, è diventato presto quello probabilmente più amato grazie al suo acume scientifico e alla sua sottile ironia.

All’epoca, Goldblum era già un attore più che affermato grazie alle partecipazioni a pellicole illustri come Io e Annie di Woody Allen, Terrore dallo spazio profondo di Philip Kaufman e soprattutto La Mosca di David Cronenberg. La parte di Ian Malcolm contribuì però in maniera definitiva a conferirgli popolarità e a lanciare la sua carriera. Un ruolo fortunatissimo, che l’attore statunitense classe 1952 ha poi ripreso in Jurassic Park – Il mondo perduto del 1997, in Jurassic World – Il regno distrutto del 2018 e in Jurassic World – Il dominio del 2022.