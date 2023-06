Isola dei Famosi: Luca Vetrone si rasa i capelli | Svelato il perchè

L’episodio nel corso dell’ultima puntata del reality show.

Luca Vetrone ha deciso di farsi rasare i capelli nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi. Prosegue spedita l’edizione de L’Isola dei Famosi, sempre più vicina ormai alla sua conclusione. Nel corso dell’ottava e ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi è andato in scena un curioso episodio riguardante il naufrago Luca Vetrone, che ha deciso di farsi rasare a zero i capelli.

Luca Vetrone si rasa a zero i capelli nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi

Quanto accaduto nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi non rappresenta di certo una novità. Nel corso degli ultimi anni, le edizioni condotte da Ilary Blasi sono state già caratterizzate da concorrenti che hanno deciso di ricorrere al taglio dei capelli in diretta. Tra questi si potrebbero ricordare ad esempio Edoardo Tavassi, Ignazio Moser, o anche Guendalina Tavassi, che decise di farsi tagliare le extension allo scopo di poter ricevere una visita da parte del fidanzato.

Non è mancato però anche chi si è opposto a tale usanza. Un esempio è infatti quello di Andrea Cerioli, che si rifiutò fermamente anche di fronte all’offerta di un chilo di spaghetti al pomodoro.

Ora, è arrivato il turno di Luca Vetrone. Il naufrago ha deciso di compiere tale gesto per ottenere in cambio una frittata e un paio di bistecche al sangue.

I video dell’episodio

Almeno inizialmente, Luca Vetrone non sembrava un granché convinto della cosa. Il concorrente de L’Isola dei Famosi ha poi però cambiato idea grazie anche e soprattutto alle parole rivolte al suo indirizzo da parte della madre:

“Io lo so quanto ci tieni ai tuoi capelli, però cerca di fare questa prova di altruismo, sii un eroe. Sarai sicuramente bellissimo anche con i capelli corti“.

Vetrone a quel punto non ha potuto far altro che rispondere in maniera positiva alle richieste della madre. Queste le sue parole subito prima dell’entrata in azione della macchinetta:

“Non mi tagliavo i capelli dalla prima quarantena per il covid“.

Ecco qui di seguito un paio di video relativi al simpatico siparietto.

Chi è Luca Vetrone

Luca Vetrone è un ragazzo originario di Benevento che ha raggiunto nel corso degli anni una certa popolarità grazie al mondo social. Nato nel 1995 e laureatosi in Scienze Motorie a Urbino nel 2019, Luca ha poi iniziato a lavorare sia come personal trainer che come influencer.

Da qui, la decisione di cercare di farsi strada anche nel mondo dello spettacolo tramite anche la partecipazione ai reality: prima che all’attuale edizione de L’Isola dei Famosi, Vetrone ha preso infatti parte anche a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore della tronista Angela Nasti nel 2019 e poi successivamente a Temptation Island nel 2021.