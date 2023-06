Ezra Miller: 10 curiosità sull’attore di Flash

Dieci curiosità sull’attore noto per il ruolo di Flash nel DC Universe.

Dieci curiosità su Ezra Miller, protagonista in questi giorni nei cinema con il suo Flash. Dalla giornata di giovedì 15 giugno è finalmente disponibile in tutte le sale cinematografiche italiane The Flash, tredicesimo film del DC Universe basato interamente sul personaggio di Barry Allen. Nei panni del supereroe della DC, come già visto in Justice League, vi è ovviamente Ezra Miller. Ecco dieci curiosità sull’attore statunitense.

L’età e l’altezza di Ezra Miller

Ezra Miller è nato a Wyckoff, nella contea di Bergen del New Jersey negli Stati Uniti, il 30 settembre del 1992. L’attore, che compirà dunque 32 anni tra poco più di tre mesi, ha un’altezza di 180 centimetri.

Ezra Miller: la sua filmografia

Ezra Miller è noto principalmente per i ruoli di Flash nel DC Universe e di Credence Barebone nella saga di Animali fantastici. L’attore ha però alle spalle diversi altri film. L’esordio è arrivato con il film di Antonio Campos del 2008 Afterschool, mentre il primo ruolo importante è arrivato nel film di Stephen Chbosky del 2012 Noi siamo infinito, del cui cast facevano parte anche Logan Lerman ed Emma Watson.

Da ricordare della filmografia di Miller anche le partecipazioni a Madame Bovary di Sophie Barthes del 2014, a Effetto Lucifero di Kyle Patrick Alvarez del 2015 e a Un disastro di ragazza di Judd Apatow del 2015, ultima pellicola prima del suo esordio nei panni di Flash con un cameo in Batman V Superman: Dawn of Justice del 2016 di Zack Snyder.

Le produzioni televisive

La carriera di Ezra Miller è caratterizzata però anche da diverse serie tv di successo. L’attore statunitense ha iniziato ad ottenere popolarità sul piccolo schermo grazie al ruolo di Damien in Californication. Poi, successivamente, arrivano alcune piccole parti in Law & Order – Unità Vittime Speciali e Arrow, serie legata all’Universo DC in quanto basata sul personaggio di Freccia Verde.

La vita privata

Ezra Miller, per quanto riguarda la propria vita privata, è una persona abbastanza riservata. Dichiaratosi queer nel 2012, al momento l’attore sarebbe single, anche se è cosa recente la sua presunta frequentazione con l’attrice e cantante Zoe Kravitz, la figlia del cantautore Lenny.

I social

A conferma della riservatezza di Miller, vi è anche la totale assenza di quest’ultimo dai social, anche se su Instagram è presente una sua fan page ufficiale.

I suoi look

Ezra Miller si è distinto nel corso degli anni per i suoi look il più delle volte stravaganti e diventati spesso iconici. Tra questi, si può ricordare quello sfoggiato in occasione del MET Gala del 2019, consistente in un abito gessato accompagnato da degli occhi finti applicati su tutto il viso.

Il personaggio di Flash

Per il personaggio di Flash, l’attore ha dichiarato di aver pensato alla costruzione di una persona estremamente pacifica e altruista. Un’indole mostrata ad esempio nel film Justice League.

I consigli per entrare nella parte

Per poter interpretare nel miglior modo possibile il supereroe della DC, Ezra Miller ha chiesto anche consiglio al celebre fumettista Grant Morrison, tra gli autori più importanti della DC Comics.

La sceneggiatura del film DC

Restando su The Flash, in questi giorni nei cinema, l’attore aveva anche scritto in prima persona una bozza della sceneggiatura insieme proprio a Grant Morrison. Una versione abbastanza cupa che alla fine non è stata accettata dallo studio di produzione della pellicola, che ha deciso di fare affidamento su altri sceneggiatori.

Animali fantastici e dove trovarli

Nel film Animali fantastici e dove trovarli del 2016, diretto da David Yates e legato all’universo di Harry Potter, Ezra Miller interpreta il personaggio di Credence Barebone. Come ammesso dallo stesso attore, il ruolo di Credence, considerato una sorta di emarginato, è stato facile da interpretare in quanto molto vicino alle situazioni vissute da lui stesso in diverse occasioni.