Swamp Thing: James Mangold regista del film DC

Swamp Thing, prossimo film del DC Extended Universe, verrà diretto dal regista James Mangold.

Giungono importanti novità per quanto riguarda il cosiddetto DC Extended Universe. Si sta parlando nello specifico di Swamp Thing, con il nuovo film della DC che verrà diretto dal regista e sceneggiatore James Mangold.

James Mangold regista di Swamp Thing

Nel corso della Star Wars Celebration che si è tenuta nella giornata di venerdì 7 aprile nella città di Londra sono arrivate importantissime notizie non solo in merito all’universo fantascientifico creato da George Lucas ma anche a quello della DC.

Oltre che per mostrare tra le altre cose il trailer dell’atteso Indiana Jones e il quadrante del destino, la giornata è servita infatti per annunciare anche il regista di Swamp Thing, che sarà lo stesso del nuovo capitolo dedicato all’esploratore interpretato da Harrison Ford. Si sta parlando ovviamente di James Mangold.

Mangold, statunitense classe 1963, ha iniziato la propria carriera da regista di lungometraggi con Dolly’s restaurant del 1996 prima di dirigere Ragazze interrotte, pellicola del 1999 con protagoniste Winona Ryder e Angelina Jolie. Da lì Mangold ha diretto altri importanti lavori come Quando l’amore brucia l’anima – Walk the line, opera biografica sulla vita del cantautore Johnny Cash, e Quel treno per Yuma, film del 2007 con Russell Crowe e Christian Bale.

Oltre a Le Mans ’66 – La grande sfida, film con Matt Damon e ancora Christian Bale sulla rivalità tra la Ford e la Ferrari in occasione della 24 ore di Le Mans del 1966, Mangold è stato poi il regista anche di due film sull’icona della Marvel e degli X-Men Wolverine, ovvero Wolverine – L’immortale del 2013 e l’apprezzatissimo Logan – The Wolverine del 2017, con Hugh Jackman apparso per l’ultima volta nei panni del celebre supereroe dei fumetti.

Queste le parole proprio di Mangold in merito a Swamp Thing nel corso di un’intervista rilasciata a Collider:

“Dirigerò Swamp Thing, ecco il vostro scoop. Non è un rumor, è davvero così e lo sto rendendo pubblico“.

La serie tv

Tornando a Swamp Thing, il film sarà incentrato ovviamente sul personaggio che dà il nome alla pellicola, apparso per la primissima volta nella serie antologica House of secrets nel luglio del 1971.

Su Swamp Thing, inserito dalla IGN al ventottesimo posto nella classifica dei cento migliori eroi della storia dei fumetti, è stata fatta tra l’altro di recente, nel 2019, anche una serie tv. Ideato da Gary Dauberman e da Mark Verheiden, il prodotto non si è rivelato però un grandissimo successo, con la serie andata inizialmente in onda sul servizio streaming DC Universe che è stata cancellata dopo una sola stagione.