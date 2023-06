Anna Oxa, l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi

La cantante Anna Oxa ha voluto dare un saluto d’addio speciale all’ex Premier Silvio Berlusconi, deceduto il 12 giugno 2023.

Il 12 giugno 2023 l’Italia è rimasta sconvolta davanti alla notizia della morte di Silvio Berlusconi. L’ex Presidente del Consiglio faceva avanti e indietro dall’ospedale San Raffaele di Milano ormai da alcune settimane ed è deceduto per le complicazioni della leucemia di cui soffriva da tempo. Aveva 86 anni.

Mercoledì 14 giugno, la città di Milano si è fermata per qualche ora per permettere la celebrazione del funerale, che si è tenuto nel Duomo ed è stato trasmesso in diretta. Diversi personaggi famosi si sono presentati alla funzione e ognuno ha voluto dare al politico un ultimo saluto. Tra questi, anche Anna Oxa ha voluto dedicare un ultimo messaggio.

La cantante ha registrato un audio in cui salutava l’ex Premier e l’attore Francesco Nuti, anche lui deceduto lo scorso lunedì. Ha esordito così: “Anna Oxa, in questo video, saluta Silvio Berlusconi e Francesco Nuti. Buon Viaggio da tutti noi di Oxarte“.

Anna Oxa, il messaggio per Silvio Berlusconi e Francesco Nuti

Anna Oxa ha voluto salutare per l’ultima volta Silvio Berlusconi e Francesco Nuti con un messaggio speciale, che ha registrato in una clip audio. “Bisogna sognare in grande per poi realizzare in grande. Con questa frase Silvio Berlusconi è entrato nei cuori di tante persone che nel vedere i fatti, hanno creduto in lui. Un saluto a Silvio che adesso si trova in viaggio. E un saluto a Francesco Nuti, che tanti di noi ricordiamo con affetto” ha detto.

In seguito, l’artista ha voluto ricordare anche un vecchio discorso che il politico aveva tenuto anni fa sull’importanza del benessere degli animali, così ha caricato il video dove lo pronunciava. “Perché dobbiamo amare gli animali? Perché ci danno tutto senza chiedere nulla in cambio. Poi perché sono eterni bambini. Perché non sanno cos’è l’odio, non conoscono l’invidia e il rancore. E perché davanti al potere dell’uomo sono indifesi. Si accontentano di un posto dove ripararsi dal freddo. Il loro sguardo è puro come il loro cuore. Sanno farsi capire bene senza proferire parola. Loro sanno darci un amore vero e profondo. Se noi impareremo ad amarli come meritano ci sentiremo più vicini a Dio“.

La cantante vanta oltre vent’anni di carriera nel panorama discografico italiano e ha partecipato a Sanremo per ben quindici volte, vincendo nel 1989 con Ti lascerò, insieme a Fausto Leali e nel 1999 con Senza pietà. A maggio 2023 è iniziato il suo nuovo tour italiano, con tappe Torino, Milano e Roma.