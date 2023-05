Anna Oxa e il terribile inseguimento nella notte da un gruppo di “finti fan”

Anna Oxa è stata inseguita in piena notte da un gruppo di “finti fan” che l’ha pedinata per tutta la sera. Sono stati momenti di grande paura e angoscia per la cantante, la quale non capisce come alcune persone possano arrivare a tanto.

Terribile inseguimento ai danni della cantante Anna Oxa, è successo in piena notte, la star è stata pedinata per tutta la sera, facendole passare momenti di vera angoscia e paura. L’autista ha dovuto immedesimarsi in Jason Statham nel film, The Transporter, per salvare la cantante da questi “finti fan” che non le davano tregua.

Le persone dimenticano che anche se i loro idoli sono personaggi famosi di fama pubblica, non gli dà il diritto di ledere la privacy del vip in questione, in quanto ogni soggetto merita rispetto e considerazione. Lo sa bene Anna Oxa che in questa brutta avventura si è vista negare il suo diritto di rispetto come essere umano. Cerchiamo di capire che cos’è successo.

Chi è Anna Oxa?

Anna Oxa è la famosa cantante e conduttrice televisiva, nata a Bari nel 1961, che possiede doppia cittadinanza, quella italiana da parte della mamma e quella albanese da parte del papà. Fin da giovanissima ha sempre saputo di voler fare la cantante, per questo ha iniziato a cantare giovanissima, aveva 15 anni quando ha inciso il suo primo 45 giri. Anna Oxa viene ricordata da tutti come quell’artista che ha sempre amato sperimentare non solo diversi generi musicali, ma anche svariati tipi di look, alcuni al limite del trasgressivo per quegli anni.

Famoso è stato lo scandalo che ha generato nel 1986 quando si è presentata a Sanremo con un dress code che mostrava addirittura l’ombelico. Nonostante la sua carriera sia stata un susseguirsi di successi e periodi un po’ “molli”, la cantante verrà ricordata per successi indimenticabili quali Donna con te, Quando nasce un amore, Un’emozione da poco e tanti altri ancora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Oxa ® Oxarte © (@annaoxa_oxarte)

Il folle inseguimento

La famosa cantata Anna Oxa è attualmente impegnata nel suo tour, Voce sorgente, dopo le tappe appena concluse di Torino e Milano, si è esibita con molto successo nella location di Roma. Qui, una volta terminato il concerto è successo il fattaccio. In pratica la cantate è stata inseguita da un gruppo di “finti fan”, i quali l’hanno pedinata per tutta la notte sia dopo l’uscita dal tour, sia al ristorante e perfino per tutto il tragitto fino ad arrivare in albergo. Secondo questo gruppetto, la cantante avrebbe dovuto fermarsi a parlare con loro e a fare foto, solo perché (a detta loro), avendo acquistato il biglietto per il concerto, si sentivano in diritto di muovere tali pretese verso la Oxa.

Ecco che cosa è stato dichiarato sulla pagina ufficiale della cantante: “Un gruppo di ragazzi che si professavano “fans”, che non fanno parte di questo gruppo, ci hanno inseguito…sono stati invitati dalla titolare ad allontanarsi e far cenare i clienti con tranquillità. Non contenti, hanno aspettato che uscissimo dal ristorante ed hanno continuato ad inseguirci fino all’Hotel. Essendo arrivati un attimo prima, considerata la via stretta, l’autista ha fatto in modo che Anna Oxa entrasse subito in Hotel…”.