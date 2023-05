“Mi ha vomitato addosso”: retroscena surreale di Sanremo 2023 | Spunta solo ora

È spuntato un retroscena surreale accaduto nell’edizione di Sanremo 2023, gli ha letteralmente vomitato addosso, per poco lo show sarebbe stato interrotto. Ecco che cos’è successo e chi è il protagonista di questo triste aneddoto.

Gli incidenti capitano, sono all’ordine del giorno, specialmente in quei programmi televisivi in diretta, dove l’imprevisto è all’ordine del giorno. Sanremo è sotto gli occhi di tutti, ogni minimo errore viene visto immediatamente dal pubblico a casa in quanto essendo in diretta live, non si può semplicemente tornare indietro e ripetere la scena.

Sanremo 2024 cambia capitano?

Fiorello, durante il suo programma Viva Rai 2, ha lanciato una “bomba” che ha mandato in tilt non solo i fan ma anche i piani alti della Rai. Dopo il caos successo per i cambiamenti imposti dalla “nuova guardia” e dopo l’addio di Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Lucia Annunziata, i telespettatori non sono pronti a perdere altri conduttori. Rosario ha generato il panico dopo aver dichiarato che Amadeus probabilmente non dirigerà la prossima edizione del Festival di Sanremo.

I fan ovviamente hanno iniziato a tempestare di domande la Rai e visto lo scalpore mediatico dopo questa notizia, il nuovo direttore in persona ha dichiarato che tra la Rai e Amadeus c’è lo stesso affiatamento di sempre e che ci sarà di nuovo lui al prossimo Festival. Bisogna vedere però se sarà Amadeus a voler continuare a collaborare con loro, viste le varie dimissioni che l’emittente televisiva statale sta ricevendo in queste ore. Da rumors recenti pare che la Bortone e Amadeus potrebbero essere i prossimi a spostarsi su altre emittenti televisive.

Mr.Rain racconta una parte inedita sulla serata finale di #Sanremo2023 proprio due minuti prima di salire sul palco: “uno dei bambini si è sentito male, mi ha vomitato sui pantaloni bianchi, sono salito sul palco pieno di vomito, fortunatamente non si è visto nulla”#mrrain — AMICI NEWS (@amicii_news) May 25, 2023

Quel retroscena inedito di Sanremo

È spuntato solo ora un retroscena inedito avvenuto durante Sanremo 2023, il protagonista di questo sfortunato evento è stato il povero Mr. Rain, il quale ha dichiarato: “Uno dei bambini si è sentito male, mi ha vomitato sui pantaloni bianchi, sono salito sul palco pieno di vomito, fortunatamente non si è visto nulla”.

Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio, anche perché questo sfortunato evento avrebbe potuto modificare la straordinaria scenografia ideata dal cantante, durante la sua performance di Supereroi. D’altronde si sa, sono nervosi gli adulti sul palco, figuriamoci dei bambini cantanti.